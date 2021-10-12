«إيتيدا» تطلق مسابقة كأس أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إطلاق النسخة الثالثة من مسابقة "كأس أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" بالتعاون مع "أي بي إم" العالمية، وفتح باب التقدم للشركات الناشئة ورواد الأعمال حتى نهاية أكتوبر الجاري.



يتولى تنظيم المسابقة مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع للهيئة، والتي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" التي تستهدف بناء قدرات 10 آلاف شاب مصري وأفريقي ودعم إنشاء 100 شركة أفريقية ناشئة في مجالات تطوير التطبيقات والألعاب والرقمية.



وتنقسم المسابقة إلى مسارين هما تطوير التطبيقات وتطوير الألعاب الرقمية، بإجمالي جوائز مالية قدرها 72 ألف دولار، تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن تنظيم المبادرة يأتي بعد نجاحها في تدريب أكثر من 10 آلاف شاب أفريقي ودعم أكثر من 75 شركة ناشئة من 22 دولة أفريقية.