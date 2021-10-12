غدًا.. لقاء تعريفي ببرنامج الإعلام الرقمي بـ«إعلام القاهرة»

أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة إقامة لقاء تعريفي ببرنامج الإعلام الرقمي للمتقدمين وراغبي الإلتحاق بالبرنامج من طلاب الفرقة الأولى للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١ غدًا بقاعة المؤتمرات في الدور الرابع بالكلية، وذلك في الثانية عشر صباحًا.

ويهدف البرنامج تخريج دفعة قادرة على مواكبة التطور الإعلامي، تصميم المواقع والبوابات الإلكترونية، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، التعامل مع كافة وسائل الإعلام الحديثة، كيفية التعامل والتحكم في العالم الافتراضي بأساليب علمية لخدمة المجتمع، القدرة على المنافسة بسوق العمل العالمي، القدرة على استخدام التصوير والخدع والمؤثرات الصوتية والإنفوجراف التفاعلي وتوظيفها في المجال الإعلامي.

كما أعلنت الكلية أن الدراسة بالبرنامج بنظام الساعات المعتمدة ومزيج بين اللغة العربية والإنجليزية ويضم البرنامج تخصصين هما:

- المواقع والبوابات الإلكترونية.

- المنصات الإلكترونية.

ومن بعض المواد التي يدرسها الطالب:

- الإعلام الرقمي والإلكتروني.

- علم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الإعلامية.

- التصوير الفوتوغرافي والرقمي.

- تصميم الجرافيك.

- الانفوجراف التفاعلي.

- التحقيقات الاجتماعية الرقمية.

- الخدع والمؤثرات الصوتية.