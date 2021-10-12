تحصين 26683 رأسًا من الأغنام والماعز بالغربية ضد طاعون المجترات الصغيرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مجهودات مديرية الطب البيطري خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بإجمالي ٢٦٦٨٣ رأس من الأغنام والماعز من أصل ٤١٦٨٨ رأسا بنسبة تصل إلى ٦٤٪، وذلك منذ بداية الحملة وحتى الآن .

وأكد المحافظ على أهمية الحملة كونها تستهدف حماية الأغنام والماعز والتى تعد أحد من مصادر الدخل المنتظم ووسيلة للإدخار للأسر في الريف، إذ يوفر بيعها وبيع منتجاتها المواد المطلوبة للحصول على الغذاء والخدمات الأخرى للأسر المربية، لذلك يعد القضاء على هذا الطاعون وسيلة هامة لحماية الثروة الحيوانية من الأغنام والماعز وما يترتب عليه من القضاء على الفقر في المناطق الريفية وضمان للأمن الغذائي، ذلك إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة كونها الأكثر مسئولية عن تربية هذه الحيوانات الصغيرة، والتى تعد مصدر دخل لأسرهم من خلال بيعها أو بيع منتجاتها بالسوق المحلية .

وأضاف الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، أنه خلال الحملة تم تحصين عدد ٢٢١١٥ رأسا من الأغنام و ٤٥٦٨ رأس ماعز، والتحصينات مستمرة لحين الانتهاء من التغطية أو صدور تعليمات أخرى في هذا الشأن.

وتناشد المحافظة المربين بضرورة التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين حيواناتهم لحمايتهم من الأمراض والأوبئة، حيث أن التحصينات متوفرة وآمنة وفي المتناول، حيث يبلغ سعر التحصين للحيوان ٣ جنيه.