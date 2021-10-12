الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدستور» داخل مركز سلامة الغذاء: نراقب حركة 3 مليارات جنيه شهريًا (صور)

رئيس مركز سلامة الغذاء
رئيس مركز سلامة الغذاء في حواره مع "الدستور"

أجرت «الدستور» جولة داخل مركز تطوير وسلامة الغذاء، التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية الذي يعد مركزًا إقليميًا ومقره مدينة قها بالقليوبية، كما يعد العين الخبيرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف التأكد من صلاحية وجودة السلع والمنتجات التي يتم طرحها على البطاقات التموينية والمستفيد منها 64 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية.

وقال د. مدحت بيومي، رئيس مركز تطوير وسلامة الغذاء، لـ"الدستور"، خلال الجولة التي نظمها المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم تحليل جميع السلع الغذائية والاستهلاكية والمنتجات المزروعة والمصنعة بالنسبة للقطاعين الحكومي والخاص، لافتًا إلى أن متخذي القرار هم مَن لهم الحق في أن يصبح المركز جهة إلزامية لكل الشركات المنتجة للسلع الغذائية والاستهلاكية التي يتم طرحها في السوق المحلية والخارجية.

IMG20211011121959

أضاف بيومي أن المركز يضم عدد من القطاعات وهى التدريب والتصنيع ومعامل التحاليل، موضحًا أن الهدف من قطاع التدريب هو الاهتمام بالعامل البشري من خلال تقديم دورات تدريبية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى طلبة كليات الزراعة، وطب علوم والصيدلية وطب بيطري والعلوم.

وتابع أنه تم البدء في التواصل مع الجامعات، لبحث إبرام بروتوكولات لعمل تدريبات ودورات خاصة منها بسلامة الغذاء و السلامة والصحة المهنية وتشغيل المعامل والميكروبيولوجي وتحاليل الزيوت والمنظفات والصابون ويتم إعطاء شهادة معتمدة أيزو من المعهد القومي للجودة التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

تحليل أنواع من الحبوب المتداولة في الأسواق
أشار بيومي إلى أن المركز يضم قطاع التصنيع وهو عبارة عن وحدة تجارب تصنيعية من خلال مجمع صناعي مصغر داخل مركز تطوير وسلامة الغذاء يضم وحدات تصنيعية مصغرة لكل انواع السلع التي يتم انتاجها من الزيوت والبطاطس والمعلبات وخلافه.

وأكد رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، أن المركز له دور كبير في التأكد من نوعية السلع الغذائية والاستهلاكية التي يتم طرحها في شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي، وذلك حتى لا يتم تداول أي سلع ضارة أو غير مطابقة للمواصفات لحاملي البطاقات التموينية.

من جهته، قال الدكتور خالد شعبان، نائب رئيس مركز تطوير وسلامة الغذاء لـ"للدستور" "إن المركز تم تطويره وتحديثه طبقا للمواصفات العالمية وهو منشأ منذ 1985 وحدث تدهور في الأجهزة و في العامل البشري وكان بعيد عن الاهتمام حتى أتت الإدارة الجديدة منذ 3 سنوات وبدأ التطوير في البنية التحتية والاجهزة بأحدث المواصفات العالمية وتجهيز المكان بأجهزة تطابق المواصفات الأوروبية.

أضاف شعبان أن الهدف من المركز هو تحليل سوق الغذاء في مصر، وذلك بداية من زراعتها في الأرض وتصنيعها بالمصنع حتي وصولها إلى المستهلك، وكل معمل يوجد به أجهزة تكفي جميع التحاليل المطلوبة من خلال 10 أجهزة لإجراء تحاليل متبقيات الهرمونات والعقاقير الطبية وبدقة عالية وذلك طبقًا للمواصفات الجديدة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

IMG20211011121459

تابع شعبان أن المركز يقوم بتأهيل المنتج المحلي للتصدير إلي الأسواق الخارجية ومراقبة جودة المنتج المحلي وبالأخص الذي يتم طرحه على البطاقات التموينية التي يحصل عليها 64 مليون مواطن.

أوضح أن مركز تطوير وسلامة الغذاء يضم 4 معامل رئيسية هي معمل الميكرو، ومعمل المعادن الثقيلة، معمل الكيمياء، ومعمل متبقيات المبيدات وكل معمل ينشق منه وحدات فرعية بإجمالي 10 معامل، لافتًا إلى أن المركز يعد إقليمي رئيسي على مستوى الجمهورية، وسيتم عمل تغطية على مستوي الجمهورية من خلال وحدات تجميع عينات في المحافظات وإرسالها الي المركز في مدينة قها .

IMG-20211011-WA0026

أشار إلى أن المركز يعتبر جهة تحليلية وليست جهة رقابية، كما أن المركز بيقدم شهادة معتمدة بأن المنتج الغذائي الذي تم تحليله مطابق للمواصفات المصرية والأوروبية والمنتجات هى المياه والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والبيض والأسماك والسلع الاستهلاكية الأخرى من بقوليات وزيوت؛ للتأكد من خلوها من الأمراض.

كشف نائب رئيس مركز تطوير وسلامة الغذاء أنه جاري عمل بروتوكولات مع هيئة المواصفات والجودة، وهيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات كما أن المركز يعتبر خدمي وهادف للربح والهدف تحليل المنتجات الغذائية والاستهلاكية للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين ونشتغل مع القطاع الخاص بفكرهم، موضحًا أنه يتم التعاون مع القطاع الفندقي لتحليل كل ما هو يقدم للسائح من أغذية وحمامات سباحة وأدوات المائدة وجميع الأجهزة المستخدمة وتم التعاقد مع الفنادق في محافظات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة بـ25 فندقًا، لتقييم ما يتم تقديمه للسائحين.

IMG20211011122006

وأكد الدكتور خالد شعبان، نائب رئيس مركز تطوير وسلامة الغذاء، أن هناك اهتمام خاص من المركز لجميع السلع الغذائية وذلك من خلال إجراء نحو 500 تحليل؛ للتأكد من خلوها من المبيدات والمواد السامة.

وقال إن مركز تطوير وسلامة الغذاء هو الذراع الأساسي لضمان سلامة الغذاء وهو أحد قطاعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي توفر ما يزيد عن 4 ملايين طن سنويًا من الأغذية للمواطنين عبر البطاقات التموينية، مضيفًا أن مركز تطوير وسلامة الغذاء يحتوي على أحدث المعامل داخل المركز التي تقوم بتحليل العينات، إضافة إلى احتوائها على قطاع الأنشطة التدريبية المدعومة باحدث النظم ووسائل الاتصال الفعال، فضلاً عن تحديث وحدات التجارب الصناعية داخل المركز.

وزارة التموين محافظة القليوبية الاسواق الأسماك تعاقد الخضروات وزارة الصناعة الدواجن بطاقات التموين القطاع الخاص للعاملين جاره التجارة الداخلية البطاقات التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية القابضة للصناعات الشركة الواردات سلامة الغذاء إنتاج مليون مواطن عاملين جامعات دورات قطاع الخاص صادرات بطاقات دستور الشركة القابضة مال تجارة الجملة لصحة نسبة المجمعات حمامات سباحة المركز الاعلامي المنظفات السوق المحلي مواصفات القابضة للصناعات الغذائية الصادرات والواردات فعال كليا أن ا لتموين وزارة التموين والتجارة وزارة الصناعة والتجارة مطابقة للمواصفات معامل التحاليل تمويني كليات الزراعة خبي قطاع التدريب دورات تدريب المهنية الرقابة على الصادرات بطاقة تموينية التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية العامة لتجارة الجملة السلع التمونيية الرقابة على الصادرات والواردات الشركات المنتجة لاختبار المكان والواردات الموجودة للعام ومعمل المتداول للمواصفات سائل قطاعات الشركة مجمعات حافظة القليوبية القل لقابضة للصناعات الغذائي اللحوم والدواجن كليات الزراع وتوك شهادة معتمدة القطاعين الحكومي والخاص إلسا والخضر لوزارة التموين الاختبارات ة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

الأكثر قراءة

متحدث «الوزراء» يكشف حقيقة خفض الرسوم الجمركية للتحكم فى الأسعار

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

صدمة للجماهير.. طبيب الأهلى يعلن مدة غياب الشناوى

«المتألقان».. أحمد السقا وكريم عبدالعزيز 30 سنة نجومية وصداقة

مصدر أمنى ينفى واقعة اختطاف طفل من منزله بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سلامة موسى

د.ابراهيم مجدي

التأهيل النفسى للرياضيين أثناء كورونا

ماجد حبته

مصر التى فى فيشجراد

محمد القصبي

نادي القصة يسترد عنفوانه في مركز طلعت حرب!

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية قبرص".. ما هى دوافع إيران لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين؟

عساف: سنتصدى للإجراءات الإسرائيلية الرامية للاستيلاء على جبل صبيح بنابلس

جانتس: السلام مع مصر والأردن يمثل أهمية بالغة لإسرائيل