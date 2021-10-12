«الدستور» داخل مركز سلامة الغذاء: نراقب حركة 3 مليارات جنيه شهريًا (صور)

أجرت «الدستور» جولة داخل مركز تطوير وسلامة الغذاء، التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية الذي يعد مركزًا إقليميًا ومقره مدينة قها بالقليوبية، كما يعد العين الخبيرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف التأكد من صلاحية وجودة السلع والمنتجات التي يتم طرحها على البطاقات التموينية والمستفيد منها 64 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية.

وقال د. مدحت بيومي، رئيس مركز تطوير وسلامة الغذاء، لـ"الدستور"، خلال الجولة التي نظمها المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم تحليل جميع السلع الغذائية والاستهلاكية والمنتجات المزروعة والمصنعة بالنسبة للقطاعين الحكومي والخاص، لافتًا إلى أن متخذي القرار هم مَن لهم الحق في أن يصبح المركز جهة إلزامية لكل الشركات المنتجة للسلع الغذائية والاستهلاكية التي يتم طرحها في السوق المحلية والخارجية.

أضاف بيومي أن المركز يضم عدد من القطاعات وهى التدريب والتصنيع ومعامل التحاليل، موضحًا أن الهدف من قطاع التدريب هو الاهتمام بالعامل البشري من خلال تقديم دورات تدريبية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى طلبة كليات الزراعة، وطب علوم والصيدلية وطب بيطري والعلوم.

وتابع أنه تم البدء في التواصل مع الجامعات، لبحث إبرام بروتوكولات لعمل تدريبات ودورات خاصة منها بسلامة الغذاء و السلامة والصحة المهنية وتشغيل المعامل والميكروبيولوجي وتحاليل الزيوت والمنظفات والصابون ويتم إعطاء شهادة معتمدة أيزو من المعهد القومي للجودة التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

تحليل أنواع من الحبوب المتداولة في الأسواق

أشار بيومي إلى أن المركز يضم قطاع التصنيع وهو عبارة عن وحدة تجارب تصنيعية من خلال مجمع صناعي مصغر داخل مركز تطوير وسلامة الغذاء يضم وحدات تصنيعية مصغرة لكل انواع السلع التي يتم انتاجها من الزيوت والبطاطس والمعلبات وخلافه.

وأكد رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، أن المركز له دور كبير في التأكد من نوعية السلع الغذائية والاستهلاكية التي يتم طرحها في شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي، وذلك حتى لا يتم تداول أي سلع ضارة أو غير مطابقة للمواصفات لحاملي البطاقات التموينية.

من جهته، قال الدكتور خالد شعبان، نائب رئيس مركز تطوير وسلامة الغذاء لـ"للدستور" "إن المركز تم تطويره وتحديثه طبقا للمواصفات العالمية وهو منشأ منذ 1985 وحدث تدهور في الأجهزة و في العامل البشري وكان بعيد عن الاهتمام حتى أتت الإدارة الجديدة منذ 3 سنوات وبدأ التطوير في البنية التحتية والاجهزة بأحدث المواصفات العالمية وتجهيز المكان بأجهزة تطابق المواصفات الأوروبية.

أضاف شعبان أن الهدف من المركز هو تحليل سوق الغذاء في مصر، وذلك بداية من زراعتها في الأرض وتصنيعها بالمصنع حتي وصولها إلى المستهلك، وكل معمل يوجد به أجهزة تكفي جميع التحاليل المطلوبة من خلال 10 أجهزة لإجراء تحاليل متبقيات الهرمونات والعقاقير الطبية وبدقة عالية وذلك طبقًا للمواصفات الجديدة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

تابع شعبان أن المركز يقوم بتأهيل المنتج المحلي للتصدير إلي الأسواق الخارجية ومراقبة جودة المنتج المحلي وبالأخص الذي يتم طرحه على البطاقات التموينية التي يحصل عليها 64 مليون مواطن.

أوضح أن مركز تطوير وسلامة الغذاء يضم 4 معامل رئيسية هي معمل الميكرو، ومعمل المعادن الثقيلة، معمل الكيمياء، ومعمل متبقيات المبيدات وكل معمل ينشق منه وحدات فرعية بإجمالي 10 معامل، لافتًا إلى أن المركز يعد إقليمي رئيسي على مستوى الجمهورية، وسيتم عمل تغطية على مستوي الجمهورية من خلال وحدات تجميع عينات في المحافظات وإرسالها الي المركز في مدينة قها .

أشار إلى أن المركز يعتبر جهة تحليلية وليست جهة رقابية، كما أن المركز بيقدم شهادة معتمدة بأن المنتج الغذائي الذي تم تحليله مطابق للمواصفات المصرية والأوروبية والمنتجات هى المياه والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والبيض والأسماك والسلع الاستهلاكية الأخرى من بقوليات وزيوت؛ للتأكد من خلوها من الأمراض.

كشف نائب رئيس مركز تطوير وسلامة الغذاء أنه جاري عمل بروتوكولات مع هيئة المواصفات والجودة، وهيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات كما أن المركز يعتبر خدمي وهادف للربح والهدف تحليل المنتجات الغذائية والاستهلاكية للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين ونشتغل مع القطاع الخاص بفكرهم، موضحًا أنه يتم التعاون مع القطاع الفندقي لتحليل كل ما هو يقدم للسائح من أغذية وحمامات سباحة وأدوات المائدة وجميع الأجهزة المستخدمة وتم التعاقد مع الفنادق في محافظات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة بـ25 فندقًا، لتقييم ما يتم تقديمه للسائحين.

وأكد الدكتور خالد شعبان، نائب رئيس مركز تطوير وسلامة الغذاء، أن هناك اهتمام خاص من المركز لجميع السلع الغذائية وذلك من خلال إجراء نحو 500 تحليل؛ للتأكد من خلوها من المبيدات والمواد السامة.

وقال إن مركز تطوير وسلامة الغذاء هو الذراع الأساسي لضمان سلامة الغذاء وهو أحد قطاعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي توفر ما يزيد عن 4 ملايين طن سنويًا من الأغذية للمواطنين عبر البطاقات التموينية، مضيفًا أن مركز تطوير وسلامة الغذاء يحتوي على أحدث المعامل داخل المركز التي تقوم بتحليل العينات، إضافة إلى احتوائها على قطاع الأنشطة التدريبية المدعومة باحدث النظم ووسائل الاتصال الفعال، فضلاً عن تحديث وحدات التجارب الصناعية داخل المركز.