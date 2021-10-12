الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

«الغرف التجارية»: 50% ارتفاعًا فى حركة مبيعات الأدوات المدرسية

الأدوات المدرسية
الأدوات المدرسية

قال علاء عادل سكرتير شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك ارتفاعا في حركة مبيعات الأدوات المدرسية مع بداية العام الدراسي الجديد، مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أنها زادت بنسبة 50%.

وأضاف عادل في تصريح لـ"الدستور"، أن أسعار الأدوات المكتبية شهدت ارتفاعًا عن العام الماضي، بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%، مؤكدا أن التصنيع المحلي للادوات المكتبية زادت نسبته عن الأعوام الماضية، حيث بلغ نسبة التصنيع المحلي حوالي 60%، ونسبة الاستيراد بلغت 40%.

وأشار إلى أن معرض "أهلا مدارس" التابع لوزارة التموين، شهد إقبالا كثيفا من قبل أولياء الأمور خلال الفترة الماضية لشراء الأدوات المدرسية.

ويرصد "الدستور" أسعار الأدوات المدرسية بالأسواق:

- تراوحت اسعار الأقلام مابين 1.5 إلى 13 جنيهًا.

- وسجلت اسعار المماحاة مابين 2 إلى 10 جنيهات.

- وتراوحت اسعار الكراسات والكشاكيل تبدأ من 2 إلى 22 جنيهًا.

- وسجلت المقلمة ما بين 5 إلى 30 جنيهًا.

- واللانش بوكس يبدأ سعره من 20 إلى 200 جنيه.

- وسجلت اسعار الزمزاميات ما بين 10 إلى 50 جنيهًا.

- أما الشنط المدرسية فقط اختلفت أسعارها، حيث تبدأ من 70 وقد تصل إلى 1000 جنيهًا.

علاء عادل الأدوات المكتبية القاهرة التجارية غرفة القاهرة التجارية مبيعات الادوات المدرسية أهلا مدارس

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