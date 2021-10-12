إخماد حريق شب فى محطة وقود للسيارات بالإسماعيلية

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، مساء اليوم، في إخماد حريق اندلع في طلمبة تموين سيارات تابعة للتعاون للبترول بشارع الثلاثيني، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق محطة وقود للسيارات بالإسماعيلية

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغات باندلاع حريق بطلمبة تموين سيارات بشارع العشريني، كما انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة وتمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من إخماد ألسنة النيران.

حريق محطة وقود للسيارات بالإسماعيلية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.