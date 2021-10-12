الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع البجعة «مهجة» في حادث ببورسعيد.. وصاحبها يحرر محضرًا

البجعه مهجة
البجعه مهجة

لقيت البجعة الشهيرة «مهجة» مصرعها في حادث بمنطقة البازار نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، بعدما صدمتها سيارة مسرعة وفرت هاربة.

وحرر فهمي الديب صاحب البجعة محضراً بقسم شرطة الشرق لسائق السيارة الذي صدم البجعة وفر هارباً.

وأكد أن كاميرات المراقبة التابعة لأحد المحال التجارية قد رصدت الحادث الأليم الذي تعرضت له «مهجة»، مؤكداً أن السائق ليس لديه قلب لأن يقتل روحاً ويفر هارباً، مشيراً إلى أنهم ينتظرون مالك المحل لتفريغ الكاميرات وتقديمها للأجهزة الأمنية.

البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعه مهجة
البجعة مصرع حادث سيارة بورسعيد

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