مصرع البجعة «مهجة» في حادث ببورسعيد.. وصاحبها يحرر محضرًا

لقيت البجعة الشهيرة «مهجة» مصرعها في حادث بمنطقة البازار نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، بعدما صدمتها سيارة مسرعة وفرت هاربة.

وحرر فهمي الديب صاحب البجعة محضراً بقسم شرطة الشرق لسائق السيارة الذي صدم البجعة وفر هارباً.

وأكد أن كاميرات المراقبة التابعة لأحد المحال التجارية قد رصدت الحادث الأليم الذي تعرضت له «مهجة»، مؤكداً أن السائق ليس لديه قلب لأن يقتل روحاً ويفر هارباً، مشيراً إلى أنهم ينتظرون مالك المحل لتفريغ الكاميرات وتقديمها للأجهزة الأمنية.

البجعه مهجة

البجعه مهجة

البجعه مهجة

البجعه مهجة

البجعه مهجة

البجعه مهجة

البجعه مهجة

البجعه مهجة

البجعه مهجة

البجعه مهجة

البجعه مهجة

البجعه مهجة

البجعه مهجة