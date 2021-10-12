الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: وصول نسب صرف السلع التموينية لـ50%‏ خلال أكتوبر

التموين
التموين

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن شركتي الجملة (العامة – المصرية) تقومان يوميًا بضخ كميات ‏كبيرة من السلع الغذائية بمخازنهما، لتلبية احتياجات المواطنين ‏على بطاقة الدعم.

أضاف كمال أن شركتي الجملة تقومان ‏بضخ السلع التموينية والأساسية للمواطنين بمخازنهما، لصرفها إلى منافذ التوزيع، وتتنوع ‏ما بين الأرز والزيت، والسكر، والمكرونة، ومساحيق الغسيل ‏والشاي وغيرها من السلع الأخرى.

أشار إلى أنه يتم متابعة السلع ‏جيدا من حيث الجودة، موضحا أن مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي ‏افتتحه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، يتابع دوريا جودة السلع المتوفرة من خلال أخذ ‏عينات من السلع قبل طرحها للمواطنين على بطاقة الدعم.

وأكد ‏وصول نسب صرف السلع عن شهر أكتوبر الجاري إلى 50٪، كما أنه يتم يوميا ضخ 4 آلاف طن/ سكر، وأكثر من 3 آلاف طن/ زيت طعام بنوعيه (العبوة ‏واحد لتر والعبوة زنة 800 ملي جرام)، وحوالي 1000 طن/ أرز، ‏وكذلك 1000 طن/ مكرونة.

وشدد المتحدث الرسمي ‏للوزارة على أن علي المصيلحي، ‏وزير التموين يوجه يوميا مديريات التموين ‏بالمحافظات بشن حملات يوميا على منافذ الصرف للتأكد من طرح ‏السلع للمواطنين وتوافرها والجودة المعلن عنها طبقا لبيانات مركز ‏تطوير وسلامة الغذاء التابع للوزارة.‏

وطالب متحدث التموين ‏المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب، وكذلك عدم ترك المواطن لبطاقته ‏التموينية في أي منفذ أيضا. ‏

على وزارة التموين وزير التموين سلع التجارة الداخلية المصرى الرسم تلا يوم السلع التموينية المحافظات الجمل المتحدث الرسمي مكرونة تلبية احتياجات المواطنين صرف السلع التموينية الزيت والسكر تجار السل المكرونة متحدث أن ا سلام تلاعب الابلاغ مخازن طن مكرونة يوجه معاون الوزير وفرة وزارة التموي طبق العا نسب صرف السلع التموينية لأرز والزيت والسكر والمكرونة لام احتياجات المواطنين الدكتور علي المصيلحي لدكتور علي المصيلحي التموينية ال محاف الغسيل كبي تتح ودة اقت داخلي والمكرونة احتياجات صرف السلع المحافظ علي المصيلحي السلع الغذائية مواطنين سلامة الغذاء أحمد كمال غيرة عين الدعم التجار توزيع وزير التموي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع

صدمة للجماهير.. طبيب الأهلى يعلن مدة غياب الشناوى

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

مصدر أمنى ينفى واقعة اختطاف طفل من منزله بمطروح

أول تعليق من الحضرى بعد إصابة الشناوى فى مباراة ليبيا

أول تعليق من موسيمانى حول أخبار رحيله عن الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر التى فى فيشجراد

محمد القصبي

نادي القصة يسترد عنفوانه في مركز طلعت حرب!

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

ماجد حبته

مصر و«فيشجراد».. لثانى مرة

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية قبرص".. ما هى دوافع إيران لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين؟

عساف: سنتصدى للإجراءات الإسرائيلية الرامية للاستيلاء على جبل صبيح بنابلس

جانتس: السلام مع مصر والأردن يمثل أهمية بالغة لإسرائيل