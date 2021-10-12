«التموين»: وصول نسب صرف السلع التموينية لـ50% خلال أكتوبر
أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن شركتي الجملة (العامة – المصرية) تقومان يوميًا بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمخازنهما، لتلبية احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم.
أضاف كمال أن شركتي الجملة تقومان بضخ السلع التموينية والأساسية للمواطنين بمخازنهما، لصرفها إلى منافذ التوزيع، وتتنوع ما بين الأرز والزيت، والسكر، والمكرونة، ومساحيق الغسيل والشاي وغيرها من السلع الأخرى.
أشار إلى أنه يتم متابعة السلع جيدا من حيث الجودة، موضحا أن مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي افتتحه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع دوريا جودة السلع المتوفرة من خلال أخذ عينات من السلع قبل طرحها للمواطنين على بطاقة الدعم.
وأكد وصول نسب صرف السلع عن شهر أكتوبر الجاري إلى 50٪، كما أنه يتم يوميا ضخ 4 آلاف طن/ سكر، وأكثر من 3 آلاف طن/ زيت طعام بنوعيه (العبوة واحد لتر والعبوة زنة 800 ملي جرام)، وحوالي 1000 طن/ أرز، وكذلك 1000 طن/ مكرونة.
وشدد المتحدث الرسمي للوزارة على أن علي المصيلحي، وزير التموين يوجه يوميا مديريات التموين بالمحافظات بشن حملات يوميا على منافذ الصرف للتأكد من طرح السلع للمواطنين وتوافرها والجودة المعلن عنها طبقا لبيانات مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للوزارة.
وطالب متحدث التموين المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب، وكذلك عدم ترك المواطن لبطاقته التموينية في أي منفذ أيضا.