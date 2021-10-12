قشطة وملبن.. مراحل تصنيع حلوى المولد النبوي الشريف (فيديو)

اعتاد المحتفلون بالمولد النبوي على الاحتفاء بطقوسه كل على طريقته وما يتميز به الشعب المصري طريقة استعدادهم للموسم بحلوى المولد، فتستعد المصانع قبله بشهرين لإنتاج حلواه المتنوعة.

مراحل تصنيع حلوى المولد النبوي الشريف

ورصدت "الدستور" من داخل أحد مصانع حلوى المولد النبوي بمنطقة السيدة زينب تزامنًا مع الاحتفال به، فعن طريق الأواني المخصصة لصنع الحلوي يتم عمل مختلف الأنواع، وأكثر ما يفضله الكبير والصغير "القشطة والملبن الأحمر".

مراحل تصنيع حلوى المولد النبوي الشريف

قال هادي مسعود، 25 عامًا، إنه يعمل بمهنة صناعة حلوى المولد منذ 7 أعوام، كما أنه يحرص على العمل بتلك المهنة لحبه لتلك المهنة، ويعتبر المسؤول الأول عن تصنيع الحلوة، وأكثر ما يفضله الأشخاص حلوى القشطة التي يتم صناعتها من خلال مكونات العسل والسكر والنشا وبودرة الجيلاتين، ثم تعجن في إناء كبير مخصص وتوضع على درجة حرارة معينة، ثم تترك لتبرد.

مراحل تصنيع حلوى المولد النبوي الشريف

وتابع أن حلوى القشطة قبل أن تتماسك يتم وضعها في "صيجان" مخصصة لها وترش بجوز الهند وبعض المكسرات، ثم تترك في منطقة المناشر التي عن طريقها تأخذ القشطة الوضع الصحيح اللين، حتى تصل لمرحلة التقطيع والتغليف الذي يعتبر آخر مرحلة.

مراحل تصنيع حلوى المولد النبوي الشريف

تتم صناعة الملبن الأحمر من خلال محتويات السكر والنشا والمياه الساخنة، ويوضع بودرة الجيلي الأحمر بنكهة الفراولة، وتوضع على النار وعن طريق النشا تتحول المواد للملبن وتترك للتهوية بنفس اليجان التي ترص بشكل معين لتعرضها للتهوية اللازمة، ثم تقطع بجهاز مخصص للتقطيع ويتم تغليفها، ويوضع العديد من أنواع المكسرات بداخلها أمثال السوداني والفسدق، وبعض المكسرات الشهيرة.