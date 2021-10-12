الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: المواجهة مع الولايات المتحدة تقيد مبادرات الشركات وتضرب مصالح رجال الأعمال

ميخائيل ميشوستين
ميخائيل ميشوستين

حذر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين من أن المواجهة بين بلاده والولايات المتحدة لن تؤدي إلى أي نتيجة لأنها تقيد مبادرات الشركات وتضرب مصالح رجال الأعمال.

وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين- في كلمة ترحيبية بالمشاركين في الاجتماع السنوي لمجلس الأعمال الأمريكي الروسي، اليوم الثلاثاء: "أود أن أؤكد أن المواجهة بين بلدينا لن تقود إلى أي نتيجة".

وشدد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على أن هذه المواجهة تعيق مبادرات قطاع الأعمال وتضرب مصالح رجال أعمال وتحد من فرص الاستثمار.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف ونظيرته الأمريكية فيكتوريا نولاند، إن "الإجراءات غير الودية المناهضة لروسيا من قبل الولايات المتحدة، التي تجري من خلال عمل البعثات الخارجية، لن تمر دون رد"، مؤكدة أن موسكو لا تسعى لمزيد من التصعيد.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية: أن المباحثات بين ريابكوف ونولاند ركزت على عمل البعثات الأجنبية لروسيا والولايات المتحدة على أراضي البلدين، مشيرا إلى أن الجانب الروسي شدد أثناء اللقاء على أن التصرفات غير الودية بحق روسيا لن تبقى دون رد، مقترحا إزالة جميع القيود التي فرضها الجانبان خلال السنوات الماضية.

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الولايات المتحدة رجال الاعمال مجلس الأعمال الأمريكي الروسي

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