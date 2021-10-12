جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي من ضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة.

وأوضحت إدارة الجمارك في بيانها أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بصالة الوصول بالإدارة، تم الاشتباه فى راكب أجنبي من أصل مصري قادم على رحلة الطائرة البريطانية القادمة من لندن، وراكب مصرى قادم على رحلة الطائرة الفرنسية القادمة من باريس.

وتم تشكيل لجنة من محمد جمال فرج مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول لتفتيش حقائبهما فتبين وجود 357 قرصا مخدرا ومطحنة خاصة بالمخدرات مع الراكب الأول، و350 قرصا مخدرا مع الراكب الثاني .

وقرر أسامة محمد دياب مدير الجمرك مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 126 و 127 لسنة 2021 ضد الراكبين بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين إلى النيابة المختصة.