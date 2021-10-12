رئيس جامعة المنصورة يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلوم

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، الطلاب الجدد بكلية العلوم جامعة المنصورة بمناسبة بداية العام الجامعى الدراسى الجديد بمدرج ١ بكلية العلوم.

وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم، الدكتور أحمد المحمودى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور محمد فتحى أبو النور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور إيهاب عبد اللطيف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسن عتمان نائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور محمد صبرى سرايا منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، ورؤساء الأقسام ومديرى البرامج المميزة بكلية العلوم ،عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالكلية.

حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلوم

وأشار الدكتور أشرف عبد الباسط إلى أن كلية العلوم لها مكانة مميزة وتساهم بفضل جهود أساتذتها البحثية فى التقدم العلمى .ونوه باعتزازه بكلية العلوم التى تلقى بها بعض المحاضرات خلال دراسته بالفرقة الأولى بكلية الطب.

ودعا الطلاب لمتابعة منصة التعليم الإلكترونى لجامعة المنصورة التى تتضمن المقررات الدراسية، وللمشاركة فى احتفال جامعة المنصورة باليوبيل الذهبى لتأسيسها، وللالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلوم

وأكد الدكتور محمد عطية البيومى أن كلية العلوم جامعة المنصورة ساهمت فى تخريج علماء وباحثين ووزراء ، ولذا يجب على جميع الطلاب الاعتزاز بالانتماء لها ولجامعة المنصورة ذات المكانة المميزة عالميا وإقليميا.

وطالب جميع الطلاب بالمشاركة فى الأنشطة الطلابية بالإضافة إلى الاهتمام بالمقررات الدراسية لأن هدف الجامعة جعل خريجيها متكاملين فى كافة المجالات.

حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلوم

وأثنى الدكتور أسامة العيان على حرص قيادات الجامعة على الحضور لكلية العلوم وتهنئة الطلاب بالعام الدراسى الجديد.

وأضاف أن جامعة المنصورة تحتل مكانة مميزة عالميا بفضل دعم قيادتها لكافة كليات الجامعة للارتقاء بالتعليم والبحث العلمى.

ونوه بحرص كلية العلوم على مواكبة التطورات العالمية فى المقررات الدراسية وإنشاء برامج مميزة تؤهل- بالإضافة إلى الأقسام العلمية- الخريجين للحصول على فرص عمل مناسبة.