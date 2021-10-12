جانتس: السلام مع مصر والأردن يمثل أهمية بالغة لإسرائيل

أكد بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، أن اتفاقيتي السلام مع مصر والأردن لهما أهمية كبيرة بالنسبة لإسرائيل.

وأضاف جانتس أن اتفاقات التطبيع التي وقعت بين عدد من الدول العربية وتل أبيب مؤخرًا، منعت ضم أراضي فلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أهمية السلام مع الفلسطينيين.

منع ضم أراضي فلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية

وقال جانتس، خلال كلمته في الكنيست حول اتفاقيات التطبيع الأخيرة: "الحقيقة، منع ضم أراضي فلسطيني بالضفة للسيادة الإسرائيلية عمل على تحقيق روؤية اتفاقيات إبراهيم، كما يجب ألا ننسىى أن اتفاقيات السلام مع مصر والأردن تمثل أمرًا مهمًا للغاية بالنسبة لإسرائيل".

وأشار، أمس الاثنين، إلى أن إسرائيل تعمل على توسيع اتفاقيات التطبيع مع المزيد من الدول العربية، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول التي وقعت عليها بالفعل، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وأشاد بإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وجاريد كوشنر كبير مستشاريه، معربًا عن شكره البالغ لهم على الجهود التي بذلوها لتحقيق اتفقايات التطبيع مع الإمارات والبحرين والمغرب.

وحضر كوشنر، وزوجته ميلانيا ترامب، مساء الاثنين، احتفالا، داخل الكنيست الإسرائيلي، بمناسبة مرور عام على اتفاق التطبيع الذي تم توقيعه عام 2020 برعاية واشنطن.