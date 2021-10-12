افتتاح فعاليات بانوراما الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد بجامعة سوهاج

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، فعاليات بانوراما الأنشطة الطلابية بمناسبة بدء العام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، بمقر الجامعة الجديد، يصاحبه الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكليات، ومديري إدارات رعاية الشباب.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن تنظيم بانوراما الأنشطة الطلابية تأتى في إطار حرص الجامعة على تعريف الطلاب الجدد والقدامى بالأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها على اختلاف أنواعها داخل الحرم الجامعي، وتشمل النشاط الرياضي، العلمي، الفني، الثقافي، الاجتماعي والنشاط العلمي والأسر والاتحادات الطلابية، الأمر الذي من شأنه الإسهام فى تشجيع الطلاب على المشاركة في تلك الأنشطة والتعبير عن أفكارهم واتجاهاتهم من خلال إظهار مهاراتهم ومواهبهم، واكسابهم خبرات مختلفة في العديد من المجالات، مؤكداً أن الجامعة توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتنظيم تلك الفعاليات بشكل متميز، واختيار أفضل العناصر لتمثيل اسم الجامعة في كافة المحافل القمية والخارجية.

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد، أن تنظيم بانوراما الأنشطة الطلابية يأتي ضمن فعاليات معسكر استقبال الطلاب الجدد والقدامي وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد، مؤكداً أن الأنشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، وهي تسهم في بناء شخصيات الطلاب واكتشاف وتنمية مواهبهم، وتشجيعهم على الاشتراك في المسابقات المختلفة سواء محليا أو إقليمياً.

وقال صبري محمد، إن البانوراما تضمنت عدة مسابقات للأنشطة المختلفة التي تنظمها الإدارة منها، النشاط الرياضي وضم مسابقات خماسي قدم طلبة، تنس طاولة طلبة وطالبات، قوة الذراعين طلبة وطالبات، رميات كرة سلة طلبة وطالبات، كرة طائرة شاطئية طلبة وطالبات، مضيفاً أن أنشطة الاتحادات والأسر الطلابية تضمنت مسابقات صورة وتعليق ومسابقة البلاي ستيشن.

كما نظمت إدارة النشاط الاجتماعي مسابقتي الشطرنج وأفضل حل لمشكلة اجتماعية، إلى جانب إدارة النشاط الثقافي والفني التي نظمت عدة ورش عمل لتعليم أساسيات الرسم والتمثيل، وتقديم عرض لفريق كورال وموسيقى الجامعة، هذا بالإضافة إلى إدارة النشاط العلمي التي تضمنت دوري معلومات إلكترونية بين طلاب الجامعة، وتنظيم مسابقة مشكلات عصرية وحلول علمية والمعرض العلمي، مشيراً إلى أنه سيحصل الطلاب الفائزون في الأنشطة المختلفة على جوائز مالية وعينية قيمة.