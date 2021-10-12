الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تسمح لشركات الطيران المحلية بتشغيل رحلاتها بكامل طاقتها اعتبارًا من الإثنين

الطيران المدني الهندي
الطيران المدني الهندي

ذكرت وزارة الطيران المدني الهندية، اليوم الثلاثاء، أنها ستسمح لشركات الطيران المحلية بتشغيل رحلاتها بكامل طاقتها اعتبارًا من الإثنين المقبل.

وأوضحت - في بيان رسمي أوردته صحيفة (تايمز أوف إينديا) الهندية - "بعد مراجعة الوضع الحالي للرحلات المحلية المجدولة، أي طلب الركاب على السفر الجوي، تم اتخاذ قرار باستئناف الرحلات الجوية المحلية اعتبارًا من الإثنين المقبل دون أي قيود على السعة المقعدية".

وأشار البيان إلى أنه يتعين على مشغلي شركات الطيران والمطارات التأكد من الالتزام الصارم بالإرشادات الخاصة باحتواء تفشي فيروس كورونا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تعليق رحلات الطيران المحلية والدولية في مارس 2020 بسبب جائحة كورونا، وتم السماح باستئناف حركة الطيران الداخلي في مايو 2020 بثلث طاقتها فقط ومنذ ذلك الحين تغيرت السعة المقعدية بحسب الوضع الوبائي في البلاد.

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