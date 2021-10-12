تباين فى إصابات كورونا اليومية فى الدول العربية.. والعراق الأعلى حصيلة

واصل فيروس "كورونا" المستجد حصد المزيد من الإصابات، وإزهاق الكثير من الأرواح في المنطقة العربية.. وتصدر العراق الدول العربية الأعلى تسجيلا للإصابات اليومية بالفيروس، حيث أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 1644 إصابة جديدة بالفيروس، وشفاء 3472 حالة، ووفاة 29 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق، إلى مليونين و26 ألفا و349 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء مليونا و952 ألفا و43 حالة، وإجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 22 ألفا و620 حالة.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 55 إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في السعودية إلى 547 ألفا و704 إصابات، وتم تسجيل شفاء 52 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 536 ألفا و730 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة في المملكة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و751 حالة، وذلك عقب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وفي سلطنة عمان، سجلت الصحة العمانية حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 21 إصابة جديدة وتعافي 25 حالة.

وأشارت الصحة العمانية، إلى أن إجمالي الإصابات في السلطنة بلغ 303 آلاف و999 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 299 ألفا و334 حالة، بنسبة 5ر98%، وإجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 4 آلاف و103 حالات بنسبة 1.3%.

وفي الإمارات، سجلت الصحة الإماراتية 136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 738 ألفا و26 إصابة، فيما سجلت شفاء 174 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 731 ألفا و469 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 2115 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.

وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة 347 ألفا و364 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 1467 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 272 ألفا و917 حالة، وتم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 4 آلاف و808 حالات.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة البحرينية 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و76 حالة شفاء جديدة، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.