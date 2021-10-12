الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تعلن استئناف رحلات النقل البحرى للمسافرين اعتبارًا من 21 أكتوبر الجارى

استئناف رحلات النقل
استئناف رحلات النقل البحري

أعلنت الجزائر استئناف نشاط النقل البحري للمسافرين لعدد من الوجهات الدولية عقب تعليقها جراء جائحة كورونا اعتبارا من يوم 21 أكتوبر الجاري.

وأوضحت وزارة النقل الجزائرية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم استئناف نشاط المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، حسب البرنامج الذي تم اعتماده والمتضمن رحلتين اثنتين أسبوعيا، في اتجاه كل من إسبانيا وفرنسا.

وأضاف البيان، أن أول رحلة ستنطلق من ولاية وهران (شمال غربي الجزائر) يوم 21 أكتوبر الجاري، وسيتم دراسة إمكانية برمجة رحلات إضافية نحو وجهات أخرى، بعد الموافقة من قبل السلطات حسب تطورات الوضع الصحي للبلاد.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذا لقرار الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وفي إطار مساعي الحكومة؛ لتسهيل عملية تنقل المواطنين نحو مختلف الوجهات الدولية.

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