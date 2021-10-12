محافظ بني سويف يطمئن والد طفل مصاب بخلل مناعي باستمرار توفير الدواء

سلم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، الدواء لوالد الطفل المصاب بخلل بالجهاز المناعي، والذي تم توفيره عن طريق شركة ايكو الطبية "الشركة التي تستورد الدواء من الخارج وذلك في إطار تفعيل دور المساهمة المجتمعية في الدفع بجهود الدولة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لوالد الطفل "بمكتبه"، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، والدكتور محمد منير مدير شركة ايكو الطبية، حيث تم تسليم جرعة من الدواء لوالد الطفل المصاب بالمرض الذي قد تبنت حالته المحافظة بالشراكة المجتمعية.

اجتماع محافظ بني سويف

وحرص المحافظ على طمأنة والد الطفل، بأن المحافظة لا تدخر جهدا لضمان استمرار توفير الدواء بالجرعات المطلوبة، مؤكدا على أن توجيهات القيادة السياسية واضحة في مثل تلك الحالات ببذل قصارى الجهد لتوفير الأدوية المطلوبة لكل الحالات المرضية النادرة.

وطالب محافظ بني سويف والد الطفل بضرورة إبلاغه قبل نفاد الدواء بوقت كاف للتنسيق مع الشركة لتوفيره في الوقت المناسب، مثنيا على الدور الكبير والعمل النبيل الذي تقوم به الشركة مع طفل بني سويف بجانب أكثر من 12 حالة أخرى، وأن ذلك يجسد بالفعل المسؤولية المجتمعية والوطنية التي تضعها الشركة في مقدمة اهتماماتها.

اجتماع محافظ بني سويف

وأعرب والد الطفل عن شكره الكبير للمحافظ على اهتمامه وتواصله الدائم معه، حيث أن هذا اللقاء هو الثاني بمكتب المحافظ، بجانب الاتصالات التليفونية المستمرة، وتكليف وكيل وزارة الصحة بمتابعة حالة ابنه والسعي لدى الوزارة في إمكانية تسجيل الدواء وتوفيره، لاسيما وأن هذا الدواء يتم استيراده من خارج البلاد.

وقال والد الطفل للمحافظ: (الله يطمن قلبك زي ما طمنتني على ابني)، معربا عن شكره للشركة التي تتبنى حالة ابنه وغيره من المصابين بهذا المرض النادر، موجها الشكر للمحافظ على تواصله الدائم مع الشركة لضمان استمرارية توفير الدواء.