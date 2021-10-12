نور إيهاب: «معالى ماما» فيلم اجتماعى لايت.. ولا أعلم موعد عرضه

كشفت الفنانة الشابة نور إيهاب، عن أنها انتهت من تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي الجديد «معالي ماما»، الذي تقوم ببطولته النجمة بشرى، مشيرة إلى أنها لا تعرف موعد عرض الفيلم في دور السينما.

وقالت نور إيهاب، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، اليوم الثلاثاء، إن فيلم «معالي ماما» هو فيلم اجتماعي لايت كوميدي، ويشارك في بطولته كل من النجوم بشري، ومحمود الليثي، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

وأضافت أن الفيلم يناقش قضية اجتماعية، وهي علاقة الأم بأطفالها، خاصة عندما يكون لديها مسؤوليات في العمل، والفيلم تعود من خلاله بشرى إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها «ليل داخلي»، والذى عرض عام 2017.

وتجسد بطلة العمل الفنانة بشرى، شخصية امرأة تشغل منصبًا مهمًا، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه.

يشارك في بطولة الفيلم كل من؛ بشرى، محمود الليثي، شيماء سيف، سامي مغاوري، علاء مرسي، محمد على رزق، حسام داغر، شريف باهر، إسماعيل شرف، دعاء رجب، سولي، والطفل ياسين، نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام.

وشاركت الفنانة نور إيهاب، في السباق الرمضاني الماضي، من خلال ثلاثة أعمال درامية منها مسلسل «ضد الكسر»، بطولة الفنانة نيللي كريم، ومسلسل «الاختيار» الجزء الثاني بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان أحمد مكي، ومن إخراج بيتر ميمي، وتأليف هاني سرحان، وأيضًا مسلسل «لعبة نيوتن»، والذي قامت ببطولته الفنانة مني زكي، والفنان محمد فراج، والفنان محمد ممدوح، والفنان آدم الشرقاوي، والفنان سيد رجب، والفنانة عائشة بن أحمد، وآخرون، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن، ومن إنتاج محمد السعدي.