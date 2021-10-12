التصالح بين مدير مدرسة بالغربية وولية أمر اشتكت من ضرب ابنها

كشف ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنة تم التصالح بين مدير المدرسة وولية أمر اشتكى من صفع ابنه على وجهه.

وأضاف أن التحقيقات انتهت من قبل الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم في الشكوى التي تقدمت بها إحدى السيدات من أولياء الأمور بتعدي مدير مدرسة بطنطا بالصفع بالقلم على وجه ابنها في المدرسة بسبب سؤاله عن فصله.

وأشار إلى أن مدير المدرسة أكد عدم قيامه بذلك نهائيا وقيامه بالإقرار بذلك أمام اللجنة القانونية التي تم تشكيلها للتحقيق في الشكوى، كما قامت اللجنة بتفريغ كاميرات المراقبة بالمدرسة وسؤال عدد من المعلمين والطلاب بالمدرسة ولم تثبت الكاميرات وجود أي تعدي من جانب مدير المدرسة على التلميذ ولم ترصد ذلك.

ولفت إلى تنفيذ إدارة المدرسة للتعليمات الصادرة من قبل مديرية التربية والتعليم بالغربية بمنع دخول أولياء الأمور للمدرسة تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة منع انتشار فيروس كورونا، وأن التصالح تم بين مدير المدرسة والأم ولي أمر التلميذ في جو من المحبة والمودة وسط حضور أسرة التربية والتعليم بالمدرسة وأعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في الواقعة.