الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنايات القاهرة : تأجيل محاكمة 12 متهما في «خلية هشام عشماوي»

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، اليوم  الثلاثاء، تأجيل مُحاكمة 12 مُتهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية هشام عشماوي" لجلسة 16 نوفمبر  المقبل لإستكمال مرافعة الدفاع.

 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، حسام الدين فتحي أمين، بحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.

والمتهمون هم ميسرة محمد عبدالحكيم، علي محمد أحمد البدري، محمود الصباحي، أحمد رمضان محمود، أحمد حمدي، عادل خلف عبدالعال، إبراهيم عبيد، صلاح عبيد الشويخ، حازم محمد حامد، أحمد محمد الحسيني، معاذ محمد عبدالحكيم، محمد عبدالحكيم حامد.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.

وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.

 

تأجيل محاكمة 12 متهم الدائرة الأولى ارهاب خلية هشام عشماوي المستشار محمد شيرين فهمي

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