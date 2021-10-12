إطلاق قافلة سكانية شاملة بأبوحمص فى البحيرة ضمن «حياة كريمة»

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص برئاسة اللواء مدحت الزغد، بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام، قافلة سكانية شاملة بقرية النخلة القبلية التابعة لقرية النخلة البحرية بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، تم خلالها تقديم الخدمات التالية: الكشف على ٤٦ حالة "٣٤ نساء و١٢ أطفال"، وعلاج ٢٠٠ رأس مواشي، و٢٤ اختبار حمل، ورش ٢٥٠ رأس "١٨٥ أبقار و٦٥ جاموس".

وأكد رئيس مجلس ومدينة أبوحمص، أنه تم استكتاب عدد ١١ من أهالي القرية في أنه إطار محو الأمية وتعليم الكبار، وتم توزيع ٨٠ أسطوانة غاز على أهالى القرية بسعر المصنع، وتلقي ١٠ شكاوى تموين، وتم قبول طلبات ٢٥ من الأهالي بخصوص “تكافل وكرامة”.

كما تضمنت القافلة رفع 8 أطنان تراكمات، وتركيب ١٢ كشاف كهرباء، وصيانة ١٢عمود إنارة، وتم عقد ندوة على هامش القافله لتوعية المواطنين باستخدام المياه وترشيد الاستهلاك لرفع درجة الوعي لدى جميع المواطنين.