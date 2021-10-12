«كيورفاك» الألمانية تسحب لقاحها المضاد لكورونا من عملية الموافقة الأوروبية

سحبت شركة "كيورفاك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية لقاحها المضاد لكورونا من عملية الموافقة الخاصة بوكالة الأدوية الأوروبية (EMA).



وأعلنت الشركة، اليوم الثلاثاء، أنها تعتقد أنه لن يتم منح الموافقة قبل الربع الثاني من عام 2022 على أقرب تقدير.



وكانت الشركة التي تتخذ من توبينجن مقرا لها أعلنت من قبل في يونيو الماضي أن لقاحها كان أقل فعالية من بعض اللقاحات الأخرى، لكنها لا تزال تمضي قدما في الحصول على الموافقة التنظيمية.



ولكن وفقا للتحليل النهائي، أظهر لقاح كيورفاك فعالية بنسبة 48% ضد فيروس كورونا في جميع الفئات العمرية، ما يجعله أقل فعالية على نحو ملحوظ من اللقاحات الأخرى المطروحة في الأسواق.



وتخطط الشركة للتركيز على تطوير لقاح آخر ضد كورونا مع شريكها البريطاني "جلاكسو سميث كلاين" (GSK).

على صعيد آخر، تلقى 65.3 % من السكان في ألمانيا حتى الآن تطعيما كاملا من جرعتين ضد فيروس كورونا، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء.

وذكر المعهد أن نسبة التطعيم الكامل بين جميع البالغين فوق 17 عاما في ألمانيا بلغت حتى الآن 75.9%.

ووفقا للبيانات، تلقى 68.6% من السكان في ألمانيا جرعة أولى على الأقل من لقاح مضاد لكورونا، وبلغت نسبتهم بين البالغين 79.4%.

وحسب بيانات وزارة الصحة، تلقى أكثر من 54 مليون فرد تطعيما كاملا ضد كورونا حتى الآن.

ووفقا للبيانات، بلغت نسبة التطعيم الكامل بين من تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما 3.72%، ونسبة من تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح بين نفس الفئة العمرية 43.3%.

وتم حتى الآن إعطاء جرعة معززة لنحو مليون و44 ألفا و188 شخصا.

ويتم تقديم الجرعات المعززة لكبار السن والمجموعات المعرضة للخطر الذين حصلوا على تطعيم كامل منذ ستة أشهر على الأقل.

واعتبارا من 7 يونيو الماضي، أصبح بإمكان أي شخص في ألمانيا يرغب في تلقي التطعيم الحصول عليه، فمع نهاية تحديد أولويات اللقاحات - التي كانت تقتصر على اللقاحات لمن بلغوا سن الستين أو تجاوزوه، وبعض المجموعات ذات الأولوية - يمكن الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر تلقي جرعة لقاح مضاد لكورونا.