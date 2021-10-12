الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

البحرية الروسية تتسلم غواصة قتالية حديثة تعمل بالديزل والكهرباء

جريدة الدستور

شهدت أحواض بناء السفن في سانت بطرسبورج، اليوم الثلاثاء، فعاليات رفع علم البحرية الروسية على غواصة "ماجادان" القتالية الأحدث من نوعها، والتي تعمل بالديزل والكهرباء.

وقال القائم بأعمال رئيس الأركان العامة للقوات البحرية الروسية ميخائيل نيوبوكوييف - بحسب وسائل إعلام روسية - "تنضم اليوم سفينة أخرى يرفرف عليها علم البحرية الروسية إلى القوات البحرية"، مشيرا إلى أن غواصة "ماجادان" بُنيت خصيصا لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

يُذكر أن هذه الغواصة، هي الثالثة من سلسلة الغواصات التي يجري بناؤها خصيصا لأسطول المحيط الهادئ، وتتميز بأنها متعددة المهام تعمل بالديزل والكهرباء وتتمتع بقدرات ممتازة في التخفي عن رادرات العدو وبسرعة تحرك تحت الماء تعادل 18 عقدة (ما يعادل حوالي 33 كم/ساعة) وبقدرة على الغوص بعمق 300 مترا، وتتسلح هذه الغواصة بطوربيدات عيار 533 ملم وصواريخ مجنحة عالية الدقة من طراز "كاليبر".

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