الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استعلم عبر رابط موقع بوابة مصر الرقمية عن كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين

بطاقة التموين
بطاقة التموين

رابط موقع بوابة مصر الرقمية وكيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين.. يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الماضية عبر مواقع البحث عن خطوات اضافة الزوجة علي بطاقة زوجها التموينية والتي تطلق عليها وزارة التموين الزوجة المحرومة من الدعم عبر موقع بوابة مصر الرقمية، وذلك  بعد أن أعلنت  وزارة التموين للمواطنين، عن إضافة إلكترونيًا، عبر موقع بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

 رابط موقع بوابة مصر الرقمية لإضافة الزوجة لبطاقة التموين

الدستور تعرض عبر السطور التالية خطوات إضافة الزوجة عبر موقع مصر الرقمية للتموين، وشروط إضافة الزوجة، وفق منصة مصر الرقمية عبر الخطوات التالية :

تدخل  على رابط موقع "بوابة مصر الرقمية" https://digital.gov.eg/، واختيار خدمة التموين 

التموين وتظهر عدة بدائل هي 

تفعيل بطاقة تموين

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين

إصدار بطاقة تموين جديدة

نقل من محافظة إلى أخرى

فصل اجتماعى

ضم أفراد أسرتى

الإستعلام عن صرف

إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا

إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط

إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا

«مدبولي» لمستحقى «سكن كريم»: الدولة تسعى إلى توفير سكن لائق وكريم لمواطنيها

نقابة المعلمين تتحرك قضائياً ضد ولي أمر تعدى على وكيل مدرسة بالشرقية

اختيار  إضافة الزوجة غير المقيدة تموينًا 

- إذا كانت هذه هي المرة الأولى للدخول على المنصة، فسيتطلب استخدام الخدمة التسجيل ببطاقة الرقم القومي 

 او الدخول رقم هاتفك المحمول اذا كنت مسجل سابق في خدمات بوابة مصر الرقمية هنا https://di.gov.eg/


 بعدها يقوم الزوج باختيار خدمة إضافة الزوجة غير المقيدة تموينًا بطاقة التموين

اضغط على ابدأ الخدمة.

 تظهر على الشاشة  رسالة تحذيرية لها تفيد بـ "بأنه في حالة إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف تلغى البطاقة نهائيا، بالإضافة إلى التعرض للمسائلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية، يقوم صاحب البطاقة بالضغط على «موافق» على الرسالة التحذيرية.

قد يهمك أيضا:

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

 يدخل  الزوج البيانات الخاصة بالزوجة والمتمثلة في الاسم رباعيًا والرقم القومي، والرقم القومي لوثيقة الزواج الالكترونية .

اضغط على إضافة، وتظهر رسالة  تم تنفيذ الطلب بنجاح، ويمكنك مراجعة طلبك لاحقًا من خلال الضغط على طلبات.

 يرسل الموقع رسالة نصية علي رقم الموبيل المسجل لدي التموين تُفيد بإتمام إضافة الزوجة.

وزارة التموين التجارة الداخلية خطوات اضافة الزوجة علي بطاقة زوجها التمونيية بوابة مصر الرقمية اضافة الزوجة لبطاقة التموين كيفية اضافة الزوجة لبطاقة التموين موقع بوابة مصر الرقمية دعم مصر خطوات إضافة الزوجة عبر موقع مصر الرقمية شروط إضافة الزوجة وفق منصة مصر الرقمية إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين إصدار بطاقة تموين جديدة نقل من محافظة إلى أخرى فصل اجتماعى ضم أفراد أسرتى الإستعلام عن صرف إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا اضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا إضافة الزوجة غير المقيدة تموين ا بطاقة الرقم القومي بطاقة التموين الزوج البيانات الخاصة بالزوجة الرقم القومى لوثيقة الزواج الالكترونية رقم الموبيل المسجل وزارة التموين والتجارة موقع مصر الرقمية موقع مصر الرقمي مصر الرقمية للتموين منصة مصر الرقمية اضافة الزوجة بطاقة تموين جديدة التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية رابط موقع بوابة مصر الرقمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

الصحة: إطلاق استراتيجية استئصال شلل الأطفال للفترة من 2022- 2026

أول تعليق من موسيمانى حول أخبار رحيله عن الأهلى

أول تعليق من الحضرى بعد إصابة الشناوى فى مباراة ليبيا

حقيقة تقديم «المالية» مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على الممولين

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين معاونين للنيابة العامة من دفعتي 2017 و2018

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

نادي القصة يسترد عنفوانه في مركز طلعت حرب!

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

ماجد حبته

مصر و«فيشجراد».. لثانى مرة

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يؤدون «صلوات صامتة» في الأقصى

«صاحب كافيه سابقا».. تعرف على رئيس جهاز الشاباك الجديد

«الخارجية الفلسطينية»: مواقف بينيت من الدولة الفلسطينية والاستيطان في الجولان إرهاب منظم