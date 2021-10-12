استعلم عبر رابط موقع بوابة مصر الرقمية عن كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين

رابط موقع بوابة مصر الرقمية وكيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين.. يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الماضية عبر مواقع البحث عن خطوات اضافة الزوجة علي بطاقة زوجها التموينية والتي تطلق عليها وزارة التموين الزوجة المحرومة من الدعم عبر موقع بوابة مصر الرقمية، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التموين للمواطنين، عن إضافة إلكترونيًا، عبر موقع بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

رابط موقع بوابة مصر الرقمية لإضافة الزوجة لبطاقة التموين

الدستور تعرض عبر السطور التالية خطوات إضافة الزوجة عبر موقع مصر الرقمية للتموين، وشروط إضافة الزوجة، وفق منصة مصر الرقمية عبر الخطوات التالية :

تدخل على رابط موقع "بوابة مصر الرقمية" https://digital.gov.eg/، واختيار خدمة التموين

التموين وتظهر عدة بدائل هي

تفعيل بطاقة تموين

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين

إصدار بطاقة تموين جديدة

نقل من محافظة إلى أخرى

فصل اجتماعى

ضم أفراد أسرتى

الإستعلام عن صرف

إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا

إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط

إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا

اختيار إضافة الزوجة غير المقيدة تموينًا

- إذا كانت هذه هي المرة الأولى للدخول على المنصة، فسيتطلب استخدام الخدمة التسجيل ببطاقة الرقم القومي

او الدخول رقم هاتفك المحمول اذا كنت مسجل سابق في خدمات بوابة مصر الرقمية هنا https://di.gov.eg/



بعدها يقوم الزوج باختيار خدمة إضافة الزوجة غير المقيدة تموينًا بطاقة التموين

اضغط على ابدأ الخدمة.

تظهر على الشاشة رسالة تحذيرية لها تفيد بـ "بأنه في حالة إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف تلغى البطاقة نهائيا، بالإضافة إلى التعرض للمسائلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية، يقوم صاحب البطاقة بالضغط على «موافق» على الرسالة التحذيرية.

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يدخل الزوج البيانات الخاصة بالزوجة والمتمثلة في الاسم رباعيًا والرقم القومي، والرقم القومي لوثيقة الزواج الالكترونية .

اضغط على إضافة، وتظهر رسالة تم تنفيذ الطلب بنجاح، ويمكنك مراجعة طلبك لاحقًا من خلال الضغط على طلبات.

يرسل الموقع رسالة نصية علي رقم الموبيل المسجل لدي التموين تُفيد بإتمام إضافة الزوجة.