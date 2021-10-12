الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«انستجرام» تختبر خاصية جديدة لتنبيه المستخدمين حال تعطل التطبيق

جريدة الدستور

أعلنت منصة "انستجرام" لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو أنها تختبر خاصية جديدة لتنبيه المستخدمين في حالة تعطل خدمات التطبيق.


وأوضحت المنصة - وفقا لموقع (ذا فيرج) التقني - أن التنبيه سيظهر في صورة إشعار في واجهة نشاط المستخدم، حال وجود صعوبات تقنية كبيرة في التطبيق و"عندما يكون الناس في حيرة ويبحثون عن إجابات"، في إشارة إلى العطل الذي أصاب منصة انستجرام وبقية المنصات التابعة لشركة "فيسبوك" الأسبوع الماضي.


وأضافت "انستجرام" أنها تختبر الخاصية الجديدة في الولايات المتحدة، وستسمر في ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، مبينة أنها ستطلقها على مدى أوسع في حال ثبت أنها خاصية مفيدة.
ومن ناحية أخرى، تختبر المنصة أداة جديدة سمتها "حالة الحساب"، والتي سوف تخطر المستخدمين في حالة الإبلاغ عن محتواهم بأنه غير ملائم.


وأضافت "انستجرام" أنها تسعى من خلال هذه الأداة لتسهيل معرفة الأشخاص ما إذا كانت حساباتهم معرضة لخطر التعطيل.

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