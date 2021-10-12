روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الثلاثاء تسجيل 973 حالة وفاة و 28190 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذا هو أعلى عدد يومي للوفيات يتم تسجيله في روسيا منذ بداية الجائحة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى سبعة ملايين و 832964 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 218345 .

وتماثل 20706 للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى ستة ملايين و 894285.