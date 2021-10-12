مصرع شقيقين في حادث سير بشادر عزام ببورسعيد

مصرع طفلين شقيقين في حادث أليم بـ شادر عزام ببورسعيد

شهدت منطقة شادر عزام ببورسعيد حادث سير راح ضحيته طفلين شقيقين، بعدما صدمتهما سيارة، حال لعبهما بالشارع.

استقبل مستشفي الزهور المركزي التابع للتأمين الصحي الشامل، مؤمن خليل داود محمد، 3 سنوات، يعاني من توقف بعضله القلب، وتم عمل إنعاش قلب رئوي، إلا أنه توفي خلال الإسعافات الأولية، وشقيقه آدم،7 سنوات، يعاني من توقف بعضله القلب، وتم عمل انعاش قلب رئوي ولكن بأت المحاولة بالفشل ، ولقي مصرعه.

وكشفت التحريات الأولية وشهادة شهود العيان أن الطفلين كانا يلعبان علي الطريق، وصدمتهما سيارة مسرعة، وهما شقيقين لسائق سيارة اسعاف مكلف بحوادث الكيلو 23 طريق بورسعيد الإسماعيلية.

تلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحادث، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي، للوقوف علي ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، ووضع الجثمانين بالمشرحه تحت تصرف النيابة العامة.

وقام فريق من النيابة العامة بالتوجه إلي مستشفي الزهور المركزي لمناظرة الجثمانين، وذلك بعد معاينة موقع الحادث، لإستكمال الاجراءات واستخراج التصاريح اللازمة لدفن الطفلين.

وفي شأن آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، أنه تم الانتهاء من تطبيق المنظومة الرقمية لإدارة أصول وأملاك الدولة بحى المناخ ، فى إطار تطبيق المرحلة الثانية من مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد .

جاء ذلك خلال اجتماع ، اليوم ، لمتابعة آخر مستجدات العمل فى تنفيذ المشروع ، بحضور اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة ، وأعضاء وفد وزارة الاتصالات وأعضاء وفد وزارة الإنتاج الحربى، وإدارات التحول الرقمى وحماية أملاك الدولة ، والإدارة المالية ، والتخطيط العمرانى والشؤون القانونية ، وشبكات معلومات المرافق.

وأشاد "المحافظ " بجهود الجهات المشاركة فى مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة ، لافتا أنه جاري الانتهاء من كافة أعمال ميكنة أصول وأملاك الدولة بجميع الإدارات، والذي يعد المشروع الأضخم الذى تشهده المحافظة بعد أن تم تطبيق التحول الرقمى، موضحا أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية ، ويتضمن المشروع عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص و تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة.

وأوضح أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها ، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات .