الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

قداسة البابا تواضروس يستقبل مجلس كنيسة مارجرجس وأبي سيفين مدينة نصر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة أعضاء مجلس كنيسة الشهيدين مارجرجس وأبي سيفين بالواحة بمدينة نصر.

قدم أعضاء المجلس تقريرًا لقداسة البابا عن الخدمة في الكنيسة والرؤية المستقبلية لها.

وعلي صعيد آخر يخص الكنيسة القبطية الكاثوليكية، عقدت اتفاقية تعاون بين المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، وموقع الفاتيكان نيوز باللغة العربية، حيث تم الاتفاق على نشر أهم أخبار المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، على موقع الفاتيكان نيوز باللغة العربية، بالإضافة إلى ترجمة الوثائق المختلفة.

وبهذه المناسبة، تقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر الشكر لكل من ساهم في هذا العمل.

من جهة أخرى افتتح، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية السنوية لكهنة الإيبارشية البطريركية، وذلك بدار القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك بالمعادي.

وتدور موضوعات الرياضة الروحية حول "حياة الشركة"، حيث يلقي المحاضرات صاحب النّيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك،  في الفترة من الحادي عشر، وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري.

يذكر أن كهنة الإيبارشية البطريركية المشاركين بهذه الرياضة الروحية، يمثلون المجموعة الأولى، على أن تكون الرياضة الروحية للمجموعة الثانية لكهنة الإيبارشية في شهر نوفمبر المقبل بالإسكندرية.

كما ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبو قرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة الذبيحة الإلهية في كنيسة ملكة السلام بالفكرية.

كان في استقبال نيافته القمص جرجس بشرى، راعي الكنيسة، وراهبات الراعي الصالح، والشمامسة، وشعب الكنيسة.

يذكر أن صاحب النيافة منح أحد أطفال الرعية سري المعمودية، والميرون.

وأيضًا ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ترأس، صلاة الذبيحة الإلهية، وذلك بكنيسة القديس يوسف بالفكرية.

كان في استقبال نيافته راهبات الراعي الصالح، وشمامسة، وشعب الكنيسة، نظرًا لتغيب الأب ميخائيل إبراهيم، راعي الكنيسة، بسبب ظروفه الصحية.

البابا قداسة البابا قداسة البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني قداسة البابا تواضروس الثاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

الصحة: إطلاق استراتيجية استئصال شلل الأطفال للفترة من 2022- 2026

أول تعليق من موسيمانى حول أخبار رحيله عن الأهلى

أول تعليق من الحضرى بعد إصابة الشناوى فى مباراة ليبيا

حقيقة تقديم «المالية» مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على الممولين

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين معاونين للنيابة العامة من دفعتي 2017 و2018

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

نادي القصة يسترد عنفوانه في مركز طلعت حرب!

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

ماجد حبته

مصر و«فيشجراد».. لثانى مرة

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يؤدون «صلوات صامتة» في الأقصى

«صاحب كافيه سابقا».. تعرف على رئيس جهاز الشاباك الجديد

«الخارجية الفلسطينية»: مواقف بينيت من الدولة الفلسطينية والاستيطان في الجولان إرهاب منظم