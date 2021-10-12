قداسة البابا تواضروس يستقبل مجلس كنيسة مارجرجس وأبي سيفين مدينة نصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة أعضاء مجلس كنيسة الشهيدين مارجرجس وأبي سيفين بالواحة بمدينة نصر.

قدم أعضاء المجلس تقريرًا لقداسة البابا عن الخدمة في الكنيسة والرؤية المستقبلية لها.

وعلي صعيد آخر يخص الكنيسة القبطية الكاثوليكية، عقدت اتفاقية تعاون بين المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، وموقع الفاتيكان نيوز باللغة العربية، حيث تم الاتفاق على نشر أهم أخبار المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، على موقع الفاتيكان نيوز باللغة العربية، بالإضافة إلى ترجمة الوثائق المختلفة.

وبهذه المناسبة، تقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر الشكر لكل من ساهم في هذا العمل.

من جهة أخرى افتتح، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية السنوية لكهنة الإيبارشية البطريركية، وذلك بدار القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك بالمعادي.

وتدور موضوعات الرياضة الروحية حول "حياة الشركة"، حيث يلقي المحاضرات صاحب النّيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، في الفترة من الحادي عشر، وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري.

يذكر أن كهنة الإيبارشية البطريركية المشاركين بهذه الرياضة الروحية، يمثلون المجموعة الأولى، على أن تكون الرياضة الروحية للمجموعة الثانية لكهنة الإيبارشية في شهر نوفمبر المقبل بالإسكندرية.

كما ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبو قرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة الذبيحة الإلهية في كنيسة ملكة السلام بالفكرية.

كان في استقبال نيافته القمص جرجس بشرى، راعي الكنيسة، وراهبات الراعي الصالح، والشمامسة، وشعب الكنيسة.

يذكر أن صاحب النيافة منح أحد أطفال الرعية سري المعمودية، والميرون.

وأيضًا ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ترأس، صلاة الذبيحة الإلهية، وذلك بكنيسة القديس يوسف بالفكرية.

كان في استقبال نيافته راهبات الراعي الصالح، وشمامسة، وشعب الكنيسة، نظرًا لتغيب الأب ميخائيل إبراهيم، راعي الكنيسة، بسبب ظروفه الصحية.