الزراعة: تحصين 651 ألف رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تقريراً حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، والتي بدأت يوم 18 سبتمبر 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم تحصين 651 ألف و964 راس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بينهم 535 ألف و100 رأس أغنام، 116 ألف و864 رأس ماعز حتى 11 أكتوبر 2021.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.