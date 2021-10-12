الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدواء» تحذر من خطورة استخدام أدوية الكورتيزون والهرمونات

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أطلقت هيئة الدواء المصرية تحذيرات شديدة من خطورة تعاطي الأدوية بهدف تحسين الأداء البدني، أو تخفيف الشعور بالألم؛ لما قد تسببه تلك الأدوية من خطورة بالغة، وقد تعرض الحياة للخطر.

وأشارت الهيئة إلى أن البعض يستخدم الأدوية الهرمونية والستيرويدات (الكورتيزون)؛ بشكل خاطئ اعتقادا بأنها تعمل على زيادة القدرة على التحمل، أو زيادة الكتلة العضلية، أو تجنب الشعور بالألم أثناء التدريبات في صالات الألعاب الرياضية.

وأوضحت أن هناك اعتقادا خاطئا بأن تناول الأدوية الخاصة بمدرات البول يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة. 

وأشارت إلى أن الاستخدام المفرط لمدرات البول قد يتسبب في مخاطر جسيمة مثل "الجفاف، وتشنجات العضلات، والدوخة، والطفح الجلدي، والنقرس، ونقص البوتاسيوم،  وضعف التوازن، وانخفاض ضغط الدم،  وقد يؤدي إلى الوفاة".

وأهابت الهيئة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعاية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام الكورتيزون وأدوية الهرمونات ومدرات البول دون إشراف طبى، وشددت على  ضرورة استخدامها في الأغراض العلاجية المصرح بها فقط، وتحت إشراف طبى.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وحرصها على صحة وسلامة المواطن المصري، وحصوله على دواء آمن وفعال، وذو جودة عالية.

هيئة الدواء تعاطي الأدوية تحسين الأداء البدني خفيف الشعور بالألم الأدوية الهرمونية زيادة القدرة على التحمل

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