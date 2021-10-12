وفد «طلاب من أجل مصر» بجامعة الوادى الجديد يزور «تراثنا» بالقاهرة

شارك وفد من أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، وأعضاء هيئة التدريس فى زيارة معرض تراثنا بأرض المعارض بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 9 - 15 اكتوبر تحت رعاية الرئيس السيسي، وبتوجيه الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد سيد حرباوي نائبه لشئون التعليم والطلاب.

وقال حرباوى إن زيارة وفد الجامعة لمعرض تراثنا يأتى انطلاقا من حرصها على دعم إهتمام الدولة؛ لإحياء الفنون التراثية وتشجيع الأجيال الجديدة من الحرفيين والفنانين علي إحياء هذا التراث الفريد للصناعات الحرفية التى تتميز بها مصر.

وفي إطار احتفالات الجامعة بانتصارات أكتوبر المجيدة، نظمت إدارة رعاية الشباب المركزية رحلة لطلاب أسرة طلاب من أجل مصر للمتحف الحربي وبانوراما حرب أكتوبر بالقاهرة.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الزيارة التى شارك فيها ٥٠ طالبا وطالبة من مختلف الكليات تأتى فى إطار رؤية الجامعة لترسيخ قيم الولاء والإنتماء لدي طلاب الجامعة وزيادة وعى الطلاب، بما حققته قواتنا المسلحة من بطولات عظيمة فى حرب السادس من أكتوبر المجيدة، وكان لهذه الزيارة صدي واسع لدي الطلاب لما شاهدوه من عروض توثيقية لما تم إنجازه في انتصار أكتوبر المجيد.

وكانت لجنة الإشراف علي وفد الجامعة تكونت من الدكتور خالد عبد الحفيظ الأستاذ بكلية الزراعة والدكتور جمال حسن كامل منشق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والمهندسة غادة مصطفي متولي المعيدة بكلية الزراعة، والسيدة صفاء عثمان من إدارة رعاية الشباب المركزية، والأستاذ محمد جبالي من إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور جمال حسن كامل منشق عام الأنشطة الطلابية، إن إدارة الجامعة تقدمت بعظيم الشكر لإدارة المتحف الحربي وإدارة بانوراما حرب أكتوبر لما قدموه من دعم وحسن ضيافه لوفد جامعة الوادى الجديد.