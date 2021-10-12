الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يتابع ملف التعديات على المجاري المائية والرقعة الزراعية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع مديري الإدارات الزراعية، ومسئولي حماية الأراضي ورؤساء الجمعيات الزراعية، وممثلين عن الإدارة العامة لري شرق وغرب الفيوم، لمتابعة ملف التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية، وآليات إزالة تلك التعديات سواء علي الترع أو المصارف، والإجراءات التى تم اتخاذها حيال المتعدين.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الري، بسرعة حصر كل التعديات الموجودة على المجاري المائية، والإزالات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكل الجهات ذات الصلة، مشددًا علي ضرورة إزالة كل التعديات القائمة خلال الفترة الزمنية المقررة.

كما وجه المحافظ بتكثيف عمل الفرق الميدانية، وذلك للانتهاء من حصر كل حالات التعدي على المجاري المائية بمختلف أنحاء المحافظة، مع تقسيم هذه التعديات وفقًا لمدى تأثيرها بالسلب على منسوب المياه، وكذا إعداد توصيف دقيق لحالات التعدي سواء أكانت "جسيمة أو متوسطة أو بسيطة" مع توضيح آلية التعامل الملائم معها.

وأكد أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات علي المجاري المائية صريحة، وسيتم تنفيذها بشكل حازم وفوري، بالتنسيق بين جهة الولاية، والمحافظة ومديرية الأمن، لافتًا إلى أن دقة البيانات تساعد فى التعامل مع كل التعديات، للحفاظ على المقدرات المائية والزراعية.

محافظ الفيوم يتابع التعدي المجاري المائية والرقعة الزراعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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