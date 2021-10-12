الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 11 شخصًا جراء انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة بالفلبين

فيضانات
فيضانات

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث في الفلبين، اليوم الثلاثاء، أن 11 شخصًا لقوا حتفهم جراء انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة نجمت عن الأمطار الغزيرة التي تسببت فيها العاصفة الاستوائية "كومباسو". 

وقالت الوكالة إنه تم الإبلاغ عن فقدان سبعة أشخاص  في حوادث مختلفة في الأقاليم المتضررة.

وأضافت الهيئة أن ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم في أربع حوادث انهيارات أرضية منفصلة، دمرت منازل بإقليم بينجوت بشمال البلاد، حيث ما زال هناك شخصان في عداد المفقودين.

وقال مسئولون محليون إن مياه الفيضانات وصلت للطابق الثاني في منازل ببعض المناطق، في حين غمرت المياه مزارع الفاكهة والخضروات في ضواحي المدينة.

وغرق خمسة أشخاص جراء فيضانات مفاجئة في إقليم "كاجايان" المجاور وإقليم "بالاوان" غربي البلاد، وأضافت الهيئة أن خمسة آخرين فقدوا في الفيضانات فى بلدتين بإقليم "بالاوان".

وقال المتحدث باسم الهيئة مارك تيمبال، إنه على الرغم من أن إقليم "بالاوان" ليس في مسار العاصفة، فإنه تضرر لأن العاصفة ساهمت في هطول مزيد من الأمطار الموسمية.

وقالت هيئة الأرصاد إن العاصفة كانت تحمل رياحًا تسير بسرعة 100 كيلو متر في الساعة، وزوابع تسير بـ125 كيلومترًا في الساعة أثناء خروجها من الفلبين.

ومن المتوقع هطول أمطار من متوسطة لغزيرة على شمال الفلبين، مما سوف يؤدي لوقوع فيضانات وانهيارات أرضية.

وتتجه العاصفة إلى إقليم هاينان بالصين، حيث من المرجح أن تصل البر مساء غد الأربعاء.

ويشار إلى أنه يضرب الفلبين ما متوسطه 20 إعصارًا استوائيًا كل عام.

وفي سياقٍ متصل، لقي ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم بينما لا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين بسبب فيضانات وانهيارات أرضية نتجت عن هطول أمطار غزيرة إثر إعصار "كومباسو" الاستوائي.

وذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية اليوم الثلاثاء، أن الوكالة الوطنية المعنية بإدارة الكوارث ومكافحتها في الفلبين، تتحقق من معلومات وحدات إقليمية أفادت بمصرع 4 أشخاص في انهيارات أرضية بمقاطعة "بينجويت" الشمالية ومقتل 5 آخرين في فيضانات بـ"بالاوان"، وهي مقاطعة جزرية جنوب غرب البلاد.

الهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث الفلبين فيضانات انهيارات أرضية الكوارث

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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