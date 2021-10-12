الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول روسي: لا نستبعد مزيدًا من تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة

سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن موسكو لا تستبعد حدوث مزيد من التدهور في العلاقات مع الولايات المتحدة، ما لم تُبذل جهود إضافية لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وأضاف ريابكوف- عقب مباحثاته المغلقة، اليوم الثلاثاء، مع نظيرته الأمريكية، فيكتوريا نولاند بموسكو: "لا يوجد تقدم، وموسكو لا تستبعد تجميد عمل البعثات الدبلوماسية لروسيا والولايات المتحدة، ولكنها ترغب في تجنب مثل هذا السيناريو".

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تكثيف المناقشات وإجراء مشاورات متخصصة حول بعض قطاعات العلاقات الثنائية والتأشيرات وعمل البعثات الأجنبية"، نافيًا أن يكون قد ناقش مع نولاند موضوع أوكرانيا.

ولفت إلى أن الوضع المتعلق بالتأشيرات والعمل القنصلي، ووجود الموظفين الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة والأمريكان في روسيا، لم يتحسن حتى الآن، واصفًا المحادثات بـ"المفيدة".

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