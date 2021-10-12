الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نقابة المعلمين تتحرك قضائياً ضد ولي أمر تعدى على وكيل مدرسة بالشرقية

خلف الزناتي
خلف الزناتي

أعلنت غرفة العمليات المركزية بنقابة المعلمين، برئاسة محمد عبدالله الأمين العام، تلقيها شكوى من طلعت سالم، وكيل المرحلة الابتدائية بمدرسة الشهداء بالحي الرابع التابعة لمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية، تفيد بأنه تم التعدى عليه بالضرب، أثناء اليوم الدراسي، من قِبل ولي أمر واثنان من البلطجية.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رئيس اللجنة النقابية بالعاشر من رمضان بحضور محامي النقابة، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حق المعلم.

وتقدم وكيل المدرسة ببلاغ للشرطة، ذكر فيه تفاصيل الواقعة بشهادة 11 من العاملين بالمدرسة، بأن ولي أمر وبصحبة أثنين من البلطجية أعتدوا عليه بالسباب والضرب بآلة حادة على رأسه.

ومن جانبه، قال خالد عبدالفتاح العزايزى أمين اللجنة النقابية بالعاشر من رمضان، إنه توجه إلى قسم شرطة ثانِ العاشر من رمضان، وتم عمل محضر ضد ولي الأمر، وعلى الفور ألقي القبض على المتهم وسيتم عرضه على النيابة.

وشدد الزناتي على أن التجاوز في حق أي معلم أمر مرفوض تماماً، وأن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدفاع عن حق المعلم طلعت سالم، وللحفاظ على كرامة المعلمين ومنع التعدي عليهم .

وكانت نقابة المعلمين ، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة ، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة ، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأديه رسالته فى تربية وتعليم الأجيال.

الابتدائية عبدالفتاح اجراءات العاشر من رمضان غرفة عمليات المركزى مستوى الجمهورية المرحلة الابتدائية الإجراءات القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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