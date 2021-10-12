الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجامعات الإسلامية» تعقد ملتقى دولي في إطار اليوم العالمي لمحو الأمية.. غدًا

محو الأمية
محو الأمية

تعقد رابطة الجامعات الإسلامية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، غد الأربعاء، ملتقى دولي يتناول أثر محو الأمية في نهضة وتنمية الأمم والشعوب، وذلك في إطار احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي لمحو الأمية.

وأوضحت الرابطة - في بيانٍ اليوم الثلاثاء - أن الملتقى يتناول عدة محاور رئيسة على رأسها محو الأمية وأسبابها وسبل مواجهتها، ودور مؤسسات التعليم والتربية في التصدي لمكافحة الجهل والقضاء على الأمية، كأحد أهداف تحقيق التنمية ونهضة المجتمعات، والدور المحوري للمجالس التشريعية والتنفيذية في مكافحة آفات المجتمع ومحو الأمية.

وأشارت الرابطة إلى أن الملتقى يستهدف نهضة الدول العربية والإسلامية، من خلال شعب متعلم ولديه وعي وثقافة واستخدام التقنيات الحديثة في وضع برامج وأساليب لمحو أمية الشعوب، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة في التعليم من خلال شعب متعلم "شعب يبني وينمي".

ويشارك في الملتقى، كوكبة من الأساتذة المعنيين بالتعليم ومشكلاته من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، حيث سيتم استعراض ومناقشة التجربة اللبنانية والمغربية والكويتية والماليزية، فضلاً عن تجربتي كوسوفا والجزائر في مكافحة الأمية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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