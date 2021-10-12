4 أفلام تفشل في تحقيق 300 ألف جنيه فى ليلة عرض

تراجعت إيرادات شباك تذاكر السينما المصرية منذ بداية الأسبوع مع دخول المدارس ، وانخفض إيراد ليلة العرض لكل الأفلام، للمرة الأولى ومنذ فترة طويلة لم تحقق الأعمال المعروضة تلك الأرقام الهزيلة، محققة أمس الإثنين 328 ألف جنيها فقط.

جمع فيلم “عروستي” 115 ألف جنيه، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وإخراج محمد بكير.

وجاء “الإنس والنمس” لمحمد هنيدي في المركز الثاني بـ 73 ألف جنيها، بطولة امنة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف الدسوقي، قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

وحل فيلم ماكو ثالثا بإيرادات 51 الف جنيها، بطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى

أما “العارف” بطولة الفنان أحمد عز، بلغت إيراداته 42 الف جنيها، بطولة كارمن بصيبص أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، بالإضافة إلى أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

بينما حقق فيلم موسى، 16 ألفا، بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله، ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي، من إخراج وتأليف بيتر ميمي، إنتاج شركات سينرجي فيلمز، نيوسنشري وأفلام مصر العالمية وحققت باقي الأفلام إيرادات محدودة للغاية.