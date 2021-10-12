صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي للعاملين في «النصر للتعدين»

اعتمدت شركة النصر للتعدين احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي للعاملين بها.

وخلال شهر نوفمبر الماضي وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للتعدين، برئاسة المهندس محمد السعداوى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية على تعيين أبو المجد محمد مفتاح رئيسا تنفيذيا لشركة النصر للتعدين، كما وافقت الجمعية على تعيين زينهم سيد رئيس مجلس إدارة غير متفرغ لشركة النصر للتعدين، وتعيين فكرى يوسف محمد وعبد الرؤف محمود بجانب ممثل العمال أعضاء بمجلس الإدارة.

وحققت الشركة مبيعات بلغت 988 مليون جنيه خلال العام المالى 2019-2020 مقابل 1.3 مليار جنيه العام المالى 2018-2019 منها مبيعات محلية بقيمة 450،5 مليون جنيه بجانب صادرات بلغت 537.9 مليون جنيه، مقابل صادرات بلغت 605.6 مليون جنيه العام المالى 2018-2019 وانخفض ربح الشركة للنصف تقريبا حيث تم تحقيق ربح بلغ 223.3 مليون جنيه العام المالى الماضى، مقابل 403.6 مليون جنيه 2018-2019.

يشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، سبق وأعلنت عن ضح نحو 162.3 مليون جنيه استثمارات فى شركة النصر للتعدين، إحدى الشركات التابعة للشركة، وتأسست شركة النصر للتعدين الشركة بالقرار الجمهورى رقم 914 فى 23-5-1960،تحت اسم " شركة النصر للفوسفات " وذلك للعمل فى استخراج وطحن وبيع الخامات التعدينية لمدة 50 عاما، وتم تجديد النشاط لمدة 50 عاما أخرى، تنتهى فى 22-5-2060.

وعلى مدار الخمسين عاما الماضية اندمجت فى الشركة عدة شركات أخرى،مثل شركة تركاداس، وشركة حماطة وكذلك شركة فوسفات البحر الأحمر بجميع مناجمها (سفاجا، الحمراويين، القصير ) وكذلك الشركة المعدنية للألمونيت بمنطقة أبوغصون (85 كم جنوب مرسى علم) وبعض الشركات الأخرى.

وعندما تعدد نشاط الشركة فى الخامات الأخرى تغير اسمها ليصبح " شركة النصر للتعدين".