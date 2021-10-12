نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال التطوير في مراكز قطاع البحث العلمي

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على كلية الفنون الجميلة، جولة تفقدية داخل عدد من قطاعات الجامعة للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية، ومتابعة كل أعمال التطوير والتجديد التي تخضع لها بعض المراكز البحثية والقاعات داخل الجامعة.

وأوضح نائب رئيس جامعة أسيوط أن هذا يأتي في إطار مساعي الجامعة الهادفة لاستثمار كل الإمكانيات المادية والبشرية لخدمة مختلف الطلاب والباحثين.

وفي سياق متصل توجه الدكتور أحمد المنشاوي لمركز الخدمات العامة للرسائل العلمية لمتابعة انتهاء كل أعمال الإعداد والتجهيز الخاصة بالمركز تمهيدًا لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقلبة، وكان في استقباله الدكتور طارق كمال الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة والمشرف علي شبكة المعلومات، والأستاذ خالد عارف مدير عام المكتبات بالجامعة، والأستاذ ياسر عبدالظاهر مدير المركز.

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال التطوير

وأكد "المنشاوي" خلال جولته على أهمية المركز ودوره المتميز في معاونة وخدمة الباحثين في إعداد رسائلهم البحثية في مختلف المراحل من خلال الوحدات البحثية المتوفرة داخل المركز ومن ضمنها المستودع الرقمي، والبحث عن المصادر، والتحليل الإحصائي، والجرافيك، النسخ والتصوير، الطباعة والتجليد، وهو الأمر الذي يعد إضافة حقيقية للجامعة ويعكس تميز المستوي الأكاديمي والحركة البحثية داخلها.

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال التطوير

- تفقد أعمال امتحانات الدراسات العليا

كما تفقد "المنشاوي" أعمال امتحانات الدراسات العليا لمراحل الماجستير والدكتوراه بكلية الطب، والتي رافقه خلالها الدكتور يوسف صالح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان مرسي رئيس قسم الصحة العامة، وتابع التجهيزات التي تم إجراؤها داخل عدد من القاعات بالكلية والتي تم تخصيصها لطلاب الدراسات العليا، ومنها ثلاث قاعات لامتحانات طلاب الماجستير لقسم الصحة العامة وهم مدرج الدكتور همام محمد همام، ومدرج الدكتورة أميمة الجبالي، وقاعة درس C-109، إلى جانب القاعتين المخصصتين لامتحانات الدكتوراه وهم قاعة A وقاعة B، والتأكد كذلك من توافر عناصر الهدوء والتهوية الجيدة والمناسبة داخل اللجان الامتحانية لأداء الطلاب امتحاناتهم فى جو هادئ وملائم.

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال التطوير

وفي ختام الجولة تفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية الفنون الجميلة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر بطرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محسن سليم الأستاذ بقسم النحت.

واطمأن على التواجد المنتظم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس داخل قاعات المحاضرات، كما أعقبها توجه سيادته لقاعة الاستذكار الهادئ (ج) وذلك برفقة الدكتور محمد حلمي مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والتي يجري حاليًا تجهيزها لطلاب كلية الفنون الجميلة والاستفادة المثلى منها في إعداد المعامل والورش وقاعات المحاضرات لأقسام الكلية المختلفة.

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال التطوير

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال التطوير

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال التطوير