الآن لينك الاستعلام عن نتيجة التحويل بين كليات الأزهر 2021.. إليك التفاصيل

لينك نتيجة التحويل بين كليات الأزهر 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ إعلان نتيجة تنسيق الطلاب المجتازين امتحانات الدور الثاني منذ قرابة أسبوعين لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن طلبات التحويل.

لينك الاستعلام عن نتيجة التحويل بين كليات الأزهر 2021

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية المتقدمين بطلبات التحويل من الكلية المرشح لها إلى كلية الراغب في الالتحاق للدراسة بها خلال العام الدراسي المقبل خلال الفترة من (3-8) أكتوبر الجاري (2021-2022) الاستعلام عن نتيجة طلبات تحويلهم من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة للاستعلام الإلكتروني حيث يتم تحويل الطلاب المستوفين للشروط التي وضعتها اللجنة العليا للتنسيق وهي حصول الطالب على مجموع الحد الأدنى للكلية المراد الالتحاق بها و التوزيع الجغرافي ووجود مكان شاغر للطالب الراغب في التحويل من كلية إلى أخرى.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التحويل بين كليات الأزهر 2021

يمكن للطلاب الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية المتقدمين بطلبات التحويل بين الكليات للعام الدراسي الجديد (2021-2022) الاستعلام عن طريق إتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة تنسيق تقليل الاغتراب طلاب الأزهر

الضغط على كلمة الاستعلام عن النتيجة

كتابة بيانات الطالب الراغب في التحويل كاملة

كتابة بيانات المعهد الديني المقيد به في المرحلة الثانوية

كتابة اسم الكلية المرشح لها الطالب وفقا لمجموعه

كتابة اسم الكلية الراغب في الالتحاق بها

الضغط على زر الاستعلام

ظهور موقف الطالب من التحويل ( الموافقة على طلب التحويل، رفض الطلب)

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رابط التحويل بين كليات الأزهر

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات الأزهر 2021

عقب الاستعلام عن نتيجة التحويل بين كليات الأزهر 2021 يجب على الطلاب التقدم بأوراقهم للكليات المرشحين لها للتسجيل قيدهم واستخراج أوراق الالتحاق بالكلية وسداد المصروفات الدراسية حيث تتلخص الأوراق المطلوبة فيما يلي:-