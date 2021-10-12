الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تقارير ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس و موعد انخفاض درجات الحرارة

طقس
طقس

امتلئ العالم الافتراضي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع التدوينات المصغر "تويتر"، بالحديث عن حالة الطقس اليوم وغدًا الأربعاء، خاصًة بعد الرعد والبرق الذي ضرب عددٍ من محافظات مصر، مع وجود أمطار غزيرة أيضًا، وتساءل البعض عن حالة الطقس ومتي سينتهي هذا الطقس الخريفي.

 

تفاصيل حالة الطقس غدا الاربعاء

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهئية العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدًا الأربعاء، سيكون طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء". 

وأشار مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الجو سيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

موعد انخفاض درجات الحرارة 

وتظل توقعات حالة الطقس رغم سقوط الأمطار، بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة وتبدأ في الانخفاض الأحد المقبل.

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وأوضحت الأرصاد أن تلك السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شرق وجنوب القاهرة وشمال الصعيد ومناطق من الوجه البحرى وشمال ووسط سيناء.

وتابع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "أن طقس الأربعاء يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة".

وأضاف شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه ستظهر  بعض الغيوم على ارتفاعات عالية ومتوسطة، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحيانًا.

أماكن جديدة لسقوط الأمطار 

واختتم قوله: “بعد ليلة ممطرة مصحوبة بالرعد على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، تشير آخر صور الأقمار الصناعية الآن إلى تحسن الأحوال الجوية على القاهرة وتكون فرصة الأمطار الرعدية على السواحل الشرقية وشمال سيناء ومدن القناة وخليج السويس”. 

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