مشروعات «حياة كريمة» ترى النور: الانتهاء من إنشاء مدرسة ابتدائية جديدة

أكد سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون عن الانتهاء من إنشاء مدرسة سمادون الابتدائية الجديدة "عزبة صالح"والتي تم إنشاؤها على مساحة حوالي 1400م² بنسبة تنفيذ 100% وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري أشمون، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من هذا المشروع في الموعد المحدد له وذلك لخدمة العملية التعليمية بأشمون.

مدرسة ابتدائية

وأوضح سرور أن مشروع إنشاء مدرسة سمادون الابتدائية الجديدة جاء لتقليل كثافة الطلاب بالفصول، مما يساعد على تحسين قدرة الاستيعاب لديهم، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم وتسعى جاهدة إلى الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التي تأتي في أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

مدرسة ابتدائية

وأشار سرور إلى أن هذا المشروع أصبح المشروع الرابع الذي تم الانتهاء من تنفيذه بقطاع الأبنية التعليمية ضمن مبادرة حياة كريمة بعد مشروع إنشاء مدرسة الشهداء بشما، وجناح مدرسة عبد العزيز عبد اللطيف البدوي بسمادون ، وجناح مدرسة عبد السلام وهبة بشما، وأوضح أيضًا أنه جارِ الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون، مؤكدًا على استمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.