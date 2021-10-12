الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مشروعات «حياة كريمة» ترى النور: الانتهاء من إنشاء مدرسة ابتدائية جديدة

مدارس حياه كريمه
مدارس حياه كريمه بالمنوفيه

أكد  سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون عن الانتهاء من إنشاء مدرسة سمادون الابتدائية الجديدة "عزبة صالح"والتي تم إنشاؤها على مساحة حوالي 1400م²  بنسبة تنفيذ 100% وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري أشمون، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من هذا المشروع في الموعد المحدد له وذلك لخدمة العملية التعليمية بأشمون.

FB_IMG_1634038827077
 مدرسة ابتدائية

وأوضح سرور أن مشروع إنشاء مدرسة سمادون الابتدائية الجديدة جاء لتقليل كثافة الطلاب بالفصول، مما يساعد على تحسين قدرة الاستيعاب لديهم، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم وتسعى جاهدة إلى الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التي تأتي في أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

FB_IMG_1634038820135
 مدرسة ابتدائية

وأشار سرور إلى أن هذا المشروع أصبح المشروع الرابع الذي تم الانتهاء من تنفيذه بقطاع الأبنية التعليمية ضمن مبادرة حياة كريمة بعد مشروع إنشاء مدرسة الشهداء بشما، وجناح مدرسة عبد العزيز عبد اللطيف البدوي بسمادون ، وجناح مدرسة عبد السلام وهبة بشما، وأوضح أيضًا أنه جارِ الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون، مؤكدًا على استمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.

FB_IMG_1634038815177
 مدرسة ابتدائية
جديدة طلاب الحكومة محافظة المنوفية الابتدائية مبادرة حياة كريمة محافظ المنوفية حياة كريمه العملية التعليمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

حقيقة تقديم «المالية» مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على الممولين

صورتها أثارت الجدل.. ضبط بائعة الملابس النسائية في المترو

أول تعليق من موسيمانى حول أخبار رحيله عن الأهلى

أول تعليق من الحضرى بعد إصابة الشناوى فى مباراة ليبيا

هزة أرضية تضرب القاهرة والجيزة والإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

نادي القصة يسترد عنفوانه في مركز طلعت حرب!

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

ماجد حبته

مصر و«فيشجراد».. لثانى مرة

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يؤدون «صلوات صامتة» في الأقصى

«صاحب كافيه سابقا».. تعرف على رئيس جهاز الشاباك الجديد

«الخارجية الفلسطينية»: مواقف بينيت من الدولة الفلسطينية والاستيطان في الجولان إرهاب منظم