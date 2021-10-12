الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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عالم

الكويت تسمح للنساء بالالتحاق بالجيش في البلاد

جريدة الدستور

أقرت الكويت، اليوم الثلاثاء، السماح للنساء الكويتيات بالالتحاق بالجيش في البلاد، بعدما اقتصر عملهن فيه لسنوات على تخصصات مدنية.

وقال الجيش الكويتي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، إن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح «أصدر اليوم (الثلاثاء) قراراً بشأن فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة».
 

وأكد وزير الدفاع الكويتي في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية: «آن الأوان لأن نعطي المواطنات الكويتيات الفرصة لدخول السلك العسكري في الجيش الكويتي جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل».

وأوضح أن قراره «يأتي انطلاقا من دور ومسؤولية الجيش الكويتي في حماية البلاد والحفاظ على أمنه واستقراره من أي خطر خارجي، وبغية تمكين المواطنات الكويتيات من الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية».
وأعرب الشيخ حمد جابر العلي عن ثقته التامة «بقدرة وإمكانية واستعداد المرأة الكويتية لتحمل عناء ومشقة العمل في الجيش».

وأوضح الشيخ حمد جابر العلي أنه بناء على هذا القرار سيتسنى للمواطنات الكويتيات العمل في الجيش الكويتي كضابط اختصاص وضابط صف وأفراد في المرحلة الحالية في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.

وقال العلي في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية أن القرار “يأتي بتوجيهات وإرشادات ودعم وتشجيع من القيادة السياسية في البلاد لالتحاق المرأة الكويتية بالسلك العسكري”، مضيفا أن "الخطوة الأولى هي قبول المرأة الكويتية في الهيئة الطبية والخدمات المساندة ضابطات وضابطات صف".

وأضاف العلي أن "المرحلة المقبلة التالية لإصدار القرار ستتضمن تشكيل لجان لوضع أسس القبول وشروطه ومتطلباته، وقواعد التدريب"، مشيرا إلى أن القرارات التنفيذية التي ستصدر لاحقاً بشأن تنظيم التحاق المرأة الكويتية بالسلك العسكري، ومدة الدورة التدريبية اللازمة وتاريخ عقدها حتى يتم تخريج المنتسبات من أجل العمل جنباً إلى جنب مع إخوانهن من رجال القوات المسلحة.

 

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