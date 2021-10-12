غضب من سوء حالة مركز شباب دفشو المغلق بالاخشاب فى البحيرة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض الصور لمركز شباب دفشو التابع لدائرة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، تم غلق الأبواب الخاصة به بالاخشاب، ويوجد أعلى الباب المغلق بالاخشاب لافتة يقوم مركز شباب دفشو بالإعلان عن فتح باب التقديم لانتخابات مجلس إدارة جديد، حيث سادت حالة من الغضب لدى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من ذلك الأمر.

مركز شباب دفشو

وجاء الإعلان عن فتح باب الترشح المكتوب على اللافتة الموجود أعلى الباب الخاص بمركز شباب دفشو التابع لمركز كفر الدوار "يعلن مركز شباب دفشو عن انعقاد الجمعية العمومية يوم 12/11/2021 على أن يتم فتح باب الترشح يوم 9/10/2021 حتى يوم 15/10/2021، وذلك لانتخاب مجلس إدارة كامل، رئيس، نائب، أمين صندوق، 5 أعضاء تحت سن 36 سنة، وذلك بمقر مركز شباب دفشو.

مركز شباب دفشو