الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«حلوى حقيقية»..

هبه عتمان تحتفل بالمولد النبوي 2021 بعمل مجسمات للحلوى بالصلصال

حلوى المولد
حلوى المولد

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بالمولد النبوي 2021 ، ويحتفل الجميع بهذه المناسبة بشراء الحلوى، ولكن هبه عتمان قررت الاحتفال بهذه المناسبة بطريقة مختلفة، قامت بعمل مجسمات صغيرة بالصلصال لحلوى المولد النبوي 2021 تجذب العينين، تشعر وكأنها حلوى حقيقية.

فتاة تحيي ذكرى المولد النبوي 2021 على طريقتها

هبه عتمان فتاة من بورسعيد تبلغ من العمر 30 عاما تخرجت من كلية إدارة أعمال شعبة نظم المعلومات إدارية، لم ترغب ان تعمل في مجالها، بالصدفة اكتشفت أن لديها موهبة في استخدام الصلصال وتشكيله.

حلوى المولد 

 

وقالت عتمان لـ"الدستور":"كنت استغل وقتي في مشاهدة فيديوهات عن استخدامات الصلصال وتشكيلها ومن هنا اكتشفت موهبتي ولكن ينقصني التدريب، بدأت اتابع أجانب في هذا المجال وبدأت مشروعي في الصلصال الحراري وقمت بعمل ميداليات ورسومات على أشياء مختلفة" إلى جانب حلوى المولد النبوي 2021.

 

حلوى المولد 

 

وأضافت:"انا بحب المصغرات جدا وافنن فيها واحب اربط شغلي بالمناسبات وعملت ماكتت كتير بس حبيت اعمل مجسم حلاوة المولد النبوي 2021 مصغره أقل من حجم عقلة الاصبع بكتير (عملت حمصية بيضاء وجوزيه وفولية وملبن وتشكيله تانيه) هو اخدت وقت طويل عشان الدقه بتفرق جدا وبعدين غلفتها ودي مرحلة أصعب ".

 

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وتحدثت عتمان عن الصعوبات التي واجهتها في البداية، وهى توفير المواد التي تستخدمها والتي هي متوفرة اون لاين فقط، ولكن مع الوقت أصبح هذا النوع منتشر.

وتحمست عتمان كثيرا بعدما وجدت أراء إيجابية وإعجاب كبير من الناس على أعمالها وتمنت أن يكون لها جاليري أو تقوم بعرض أعمالها في جاليري يهتم بفن المجسمات والهاند ميد، وتمنت من الدولة أن تدعم المواهب وتخصص مواقع لعرض منتجاتهم.

تحمست عتمان كثيرا بعدما وجدت أراء إيجابية وإعجاب كبير من الناس على أعمالها وتمنت أن يكون لها جاليري أو تقوم بعرض أعمالها في جاليري يهتم بفن المجسمات والهاند ميد، وتمنت من الدولة أن تدعم المواهب وتخصص مواقع لعرض منتجاتهم.

حلوى المولد 

 

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