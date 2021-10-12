محافظ أسيوط يبحث آخر مستجدات ملفات تقنين أوضاع أراضِ أملاك الدولة

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آخر المستجدات وما تم تنفيذه بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وطلبات التقنين التي تم تقديمها في وقت سابق فضلاً عن الملفات التي تم فحصها والأراضي التي تم معاينتها والتقييم الفني والتسعير الخاص بها تمهيداً لتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها.

اجتماع محافظ أسيوط

وأوضح محافظ أسيوط أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا باسترداد "حق الشعب" وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ منظومة تقنين أراضِ أملاك الدولة وفقًا للقانون وبناء على الإجراءات والقرارات الخاصة بها لافتًا إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام و تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء منه وتحرير العقود اللازمة.

اجتماع محافظ أسيوط

وشدد محافظ أسيوط على تكثيف العمل تحسين وزيادة معدلات الأداء في منظومة تقنين أراض أملاك الدولة والعمل على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بناء على تكليفات الحكومة ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

اجتماع محافظ أسيوط

اجتماع محافظ أسيوط

اجتماع محافظ أسيوط

اجتماع محافظ أسيوط

اجتماع محافظ أسيوط