42 قرار إزالة تعديات بمساحة 13 ألف على أراضٍ زراعية بأسوان

قامت مديرية الرى بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو وبمشاركة قوات الأمن، بتنظيم حملة مكبرة بوادى الصعايدة ومدينة البصيلية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي لكافة أشكال التعدى على أراضِ أملاك الدولة ولاسيما الواقعة على مجرى نهر النيل والمجارى المائية.

وبناء على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود والتعاون بين الجهات المعنية لتنظيم حملات مكبرة لإزالة مختلف التعديات على جسور مجرى نهر النيل والترع والمصارف مع التعامل بكل حزم وشدة لردع المخالفين

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 42 قرار إزالة تعديات بمساحة 13 ألف و425 م2 منها 38 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بمساحة 3 فدان و3 قيراط، بالإضافة إلى 4 حالات مخالفات مبانٍ بمساحة 300م.

إزالة تعديات على أراضى الدولة بأسوان

إزالة تعديات على أراضى الدولة بأسوان