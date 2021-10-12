الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة دسوق: الانتهاء من تطهير 70% من بيارات الصرف الصحي

بيارات الصرف الصحي
بيارات الصرف الصحي

أعلن المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ الانتهاء الكامل من تطهير 70% من خطوط الصرف الصحي والبيارات الرئيسية  بمنطقة عميرة والشوارع الفرعية منها على مدار أربعة أيام متواصلة استعدادًا لفصل الشتاء.

ويأتي ذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها رئاسة المدينة بالتنسيق مع الأجهزة مع شركة المياه  للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس دسوق، بأن شركة المياه والصرف قد انتهى خلال الشهرين الماضيين من  تطهير عدة مناطق، مشيرًا إلى سير العمل باستكمال أعمال التجميل  بمدخل المدينة  واستمرار تطوير الأرصفة.

الشتاء امطار دسوق تطهير الصرف الصحي

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وائل لطفي

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