الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط صاحب مصنع بطني زيوت سيارات مجهولة المصدر بالقاهرة

زيوت سيارات
زيوت سيارات

تمكنت شرطة التموين، بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على صاحب مصنع بحوزته 2 طن زيوت و5600 لتر مجهول المصدر قبل بيعها للمواطنين، لكسب أرباح غير مشروعة.

ونجحت حملة تموينية ، في ضبط 2 طن زيوت سيارات مستلزمات إنتاج معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر، 5600 لتر "زيوت سيارات" منتج نهائى معبأة داخل جراكن مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية ،1620 عبوة "زيت سيارات" منتج نهائى مغشوش ومقلد لإحدى العلامات التجارية ،5650 عبوة "فارغة وإستيكر" لزوم التعبئة".

تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة زيوت السيارات بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

شرطة التموين طن زيوت أرباح غير مشروعة الغش جمهور المستهلكين زيوت السيارات عقوبة الغش التجاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

الرئيس السيسي: مصر حرصت على السعي لتوطين صناعة اللقاحات

أول تعليق من موسيمانى حول أخبار رحيله عن الأهلى

أول تعليق من الحضرى بعد إصابة الشناوى فى مباراة ليبيا

هزة أرضية تضرب القاهرة والجيزة والإسكندرية

ما سبب الهزة الأرضية التي ضربت القاهرة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

نادي القصة يسترد عنفوانه في مركز طلعت حرب!

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

ماجد حبته

مصر و«فيشجراد».. لثانى مرة

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يؤدون «صلوات صامتة» في الأقصى

«صاحب كافيه سابقا».. تعرف على رئيس جهاز الشاباك الجديد

«الخارجية الفلسطينية»: مواقف بينيت من الدولة الفلسطينية والاستيطان في الجولان إرهاب منظم