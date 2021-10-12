سقوط صاحب مصنع بطني زيوت سيارات مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت شرطة التموين، بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على صاحب مصنع بحوزته 2 طن زيوت و5600 لتر مجهول المصدر قبل بيعها للمواطنين، لكسب أرباح غير مشروعة.

ونجحت حملة تموينية ، في ضبط 2 طن زيوت سيارات مستلزمات إنتاج معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر، 5600 لتر "زيوت سيارات" منتج نهائى معبأة داخل جراكن مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية ،1620 عبوة "زيت سيارات" منتج نهائى مغشوش ومقلد لإحدى العلامات التجارية ،5650 عبوة "فارغة وإستيكر" لزوم التعبئة".

تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة زيوت السيارات بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.